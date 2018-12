29.12.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Kashina/Kawenzmänner/DJ Fränkie | 21.30

Die Stadtmitte | DJ Blow (Mixed) | 23.00 | DJ Escalade (Bass-House/Drum’n’Bass) | 23.30

Dorfschänke | Metzger & Stahl | 21.00

Hemingway Lounge | Liedermacher Market | Reiner Markus Wimmer | 11.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Schwarzwaldhalle | The Voice of Germany | 19.30

Scruffys Irish Pub | Destiny Unknown | Rock | 20.00

Substage | Ü30 Party | DJ H2O-Lee | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Curbside Prophets | Surf/Rock/Reggae | 20.30

Region

Café Central Weinheim | Mambo Kurt/Club 8 | 21.00

Schnick Schnack RA-Niederbühl | Seán Treacy Band | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Aschenputtel | 11.00 | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.30

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30

Insel | Die Konferenz der Tiere | ab 8 J. | 16.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Dinner for One | 19.30

Konzerthaus | Das Phantom der Oper | 20.00

marotte Figurentheater | Kuh Liselotte | ab 4 J. | 11.00 + 14.00 | Romeo und Julia | 20.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Kennen Sie die Milchstraße? | Komödie | 20.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – der Charme des Makels | 20.00

Jugendstil-Festhalle LD | Pinocchio – das Musical | 15.00

Kleine Bühne Ettlingen | Tratsch im Treppenhaus | 20.00

Lutherhaus Schwetzingen | Chako Habekost | 20.00

Rosengarten MA | Flashdance – das Musical | 20.00

Saalbau Neustadt | Silvesterkonzert | Dt. Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz/Solisten | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Hexen | 19.30

Theater Baden-Baden | Herzsprünge | 20.00