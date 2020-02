29.02.2020

Club/Live Musik

Alte Bank | Seán Treacy Band & Stephan Ullmann | 20.00

Alte Hackerei | DJ KimSka | Balkan Beats | 22.00

Die Stadtmitte | Pneumatix (Mixed)/LoneHouseParty | 23.00

Gotec | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Crossover Market: Uselók | 11.30

Jubez | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kohi | Lefta Rembetiko | Folk | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Cavity Search/Überdosis u.a. | Garage/Punk | 21.00

Scruffys Irish Pub | J.P. Kennedy | Folkrock | 20.00

St. Cyriakus Bulach | Mit Lieb’ bin ich umfangen | Die Zehn – Bulach A Cappella | 17.00

Tollhaus | Tri Yann | 20.00 | Gustav Peter Wöhler Band | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Livin The Blues | 19.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Workshop-Dozenten-/Teilnehmer-Konzert | 20.30

Café Central Weinheim | Blockbuster: DJ Moerockz | Hip Hop u.a. | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Southside Boys | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Black Bottom Skiffle Group | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z‘samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Bunbury | 20.00

Das Sandkorn | rastetter & wacker: Kabarettnotstand! | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

Jubez | Die theatersportliche Improshow | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | ab 5 J. | 16.00

Mikado | Männerträume in Orange | Maskentheater MAPH | 20.00

Musentempel | Klima-Musiken | Gedok-Konzert | 19.00

Region

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Die drei Bonobos | Komödie | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Amber Hall | Mysterytheater | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Curtains – Vorhang auf für Mord! | Krimi-Musical | 19.00 | Matthias Jung | Comedy | 20.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Musical Dinner Show | 19.00

Reithalle RA | Bernarda Albas Haus | Ensemble99 | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Das Lächeln am Fuße der Leiter | 19.30

Theater Baden-Baden | Hochzeit mit Hindernissen | The Drowsy Chaperone | 20.00

Theater HD | Der Gott des Gemetzels | 19.30

Theater PF | Wiener Blut | Operette | 20.00 | Der goldne Topf | 20.00

Zwinger HD | Zur Blindheit überredete Augen/Hölderlin | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Leben & Werk Ernest Hemingways aus tiefenpsychologischer + musikal. Sicht | 19.00

Bad. Staatstheater | Morgen ist da | Navid Kermani, Lesung/Gespräch | 19.30

Kinemathek | Moderne Zeiten | ab 6 J. | 15.00 | Born in Flames | USA, dt. UT | 17.00 | Varda par Agnès | F, dt. UT | 19.00 | The Favourite | GB/IRL/USA, dt. UT | 21.15

ßpace | Plattenbörse & Hang-Out | 16.00

Region

BadnerHalle RA | Mein Hund 2020 | Informations-/Verkaufstage | 11.00

Bienwaldhalle Kandel | Ostereiermarkt | 11.00