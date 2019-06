29.06.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Kinky Madness (Balkan Beats)/DJ KimSka | 22.00

Die Stadtmitte | TheJan (Mixed)/Jan-Gaspard & Conzul (Elektro) | 23.00

Hemingway Lounge | Asiatic Jazz Market | 11.30

Iuno | DJ Alekzzz | Funk/Soul/Hip Hop | 22.00

Jubez | Tanzbar | DJ Ralf/Faris | 21.45

KIT | Unifest: Zweiraumsilke/Sons of Sounds/Into The Fray/Dezemberkind/DJs u. a. | 15.00

Laden Zwei | Tonland | Singer-Songwriter-Ladenkonzert | 11.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Yamantaka/Sonic Titan | Experimental | 21.00

Hoepfner Schalander | Jackie Bristow | Folk/Pop/Country | 20.00

Rathausplatz Grötzingen | Kulturmeile: Paule Popstar & The Burning Elephants/Sons of Grunge/Blues Box/Poetry Slam/Kawensmänner u. a. | 17.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Summer Sessions | 20.00

ßpace | ßpaced#21: DJ | 17.00

Stephanplatz | Mondo – ein Fest für alle | 12.00

Tollhaus | Zeltival: Joe Jackson | 20.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Bad Bergzabern | Helle Nacht | Einkaufen/Genuss/Musik/Kunst (bis 24.00) | 17.00

Eggenstein | Straßenfest | Eröffnungsumzug | 14.30 | B.A.S.F. live | 21.00

EMMA Kreativzentrum PF | Sommerfest | 18.00

Festhalle Bietigheim | Seán Treacy Band | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | The Leonard Cohen Project | 20.00

Kurpark Gaggenau-Bad Rotenfels | Kurparkfest

Schloss Schwetzingen | Triodazur – The New Chanson | 20.00

Viadukt Bietigheim-Bissingen | Dendemann/Antilopen Gang/Fatoni u. a. | Hip Hop | 17.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler (…oiner isch immer de Depp) | 20.15

Bad. Staatstheater | Pelleas und Melisande | 19.00 | Das Dorf | 19.00 | The Broken Circle | 19.30

Das Sandkorn | Witwendramen | Basta60plus | 19.30

Ev. Stadtkirche | Hofkonzert: Französische Nacht | CoroPiccolo/Camerata 2000/Solisten | 19.00

K2 | Frl. Knöpfle und ihre Herrenkapelle | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die Katze im Sack | Die Spiegelfechter & Gäste | Spielzeitabschlussgala | 20.15

Kohi | Kohibris | Improtheater | 21.00

marotte Figurentheater | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Stadtkirche Durlach | Spirited Voices/Solisten | Gospel/Jazz/Pop | 20.00

Region

Belvedere Bruchsal | Hexenjagd | von A. Miller | 20.30

Bürgerzentrum Bruchsal | Doktor Schiwago | MuKS-Musical | 19.30

Klosterviertel Bad Herrenalb | Das tapfere Schneiderlein | ab 3 J. | 16.00 | Shakespeares wilde Weiber | 20.00

Kupferdächle PF | Poetry Slam | 20.00

Marktplatz Baden-Baden | Don Karlos. Infant von Spanien | 19.45

San Biagio Platani Platz Remchingen | Spanisch für Anfängerinnen | Comedy mit Musik | 20.00

SAP Arena MA | Cavalluna – Welt der Fantasie | Pferdeshow | 14.00 + 19.00

Schloss HD | Dracula | 20.30 | Die Affäre Rue de Lourcine | 20.30

Schloss Stetten Künzelsau | Estelle Revaz (Cello) | Bach/Holliger u.a. | 18.00

Universum Kino LD | Poetry Slam Landesmeisterschaft | Finale | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

10 Tage 10 Räume | Kunstprojekt: und-1.de/10tage10raeume

Atelier für Gestaltung | Magasin Madagascar | 9.00

Dammerstock | ArtRegioTours: 100 Jahre Bauhaus/90 Jahre Dammerstock – Grand Tour der Moderne | 143.0

Kinemathek | Pippi Langstrumpf | ab 6 J. | 15.00 | Pride Night: Before Stonewall | 17.00 | Das melancholische Mädchen | 19.00 | Diamantino | 21.15

KIT/Campus Ost | Tag der offenen Tür | 10.00

Romy Ries Concept Store | Sommerfeeling: Design & Genuss | 11.00

Südliche Waldstraße | Street Market: Einkaufen-Erleben-Genießen | 11.00

Talstation Turmbergbahn | Blick hinter die Kulissen der Turmbergbahn | 14.00

vhs | JUKKS-Finale: Kunst-/Tanz-/Theaterkurse zeigen ihre Semesterarbeiten | 15.00

ZKM | Edge of Now | Medienkunst des Projekts Three Rooms | Ausstellungseröffnung | 19.00

Region

Am Plätzel/Marktplatz Kandel | Kräuter- und Ölmarkt | 11.00

Annweiler | Rheinland-Pfalz-Tag | Landesfest

Bretten | Peter-und-Paul-Fest

Bürgerhaus Erlenbach | Kerwe

Burg Landeck Klingenmünster | Landeckfest

Kandel | Art Street: Open Air Künstlermeile | 11.00

SWR Funkhaus Baden-Baden | Ausbildungstag | 10.00

The Suite Neustadt | Flohmarkt | 10.00