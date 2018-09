29.09.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJ KimSka | Balkan Beats | 22.00

Die Stadtmitte | SPH Bandcontest Regional Finale: Redstones/Music Theatrum | 16.00 | KitchenTunes | 23.00

El Tesoro (Rheinstr. 65) | Tango Duo Intimos: Gabriel Merlino + Vanina Tagini | 20.00

Gotec | Sector One: Klanglos/Vanessa Sukowski u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Mölm | 11.30 | Nikki Forova & Band | 20.00

Jubez | Kellerkommando | Volxmusik | 20.30 | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kaffeehaus Schmidt | Volker Luft (Gitarre) | Klassik/Flamenco/Blues u. a. | 10.30

Kohi | Kolkhorst | Indie/Elektrorock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Messplatz | 6. Karlsruher Oktoberfest | 18.00

P8 | Mister X/Antreib/DJ Drunken Punk | Punk/Hardcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | 20.00

Substage | Welcome back to the 90’s | DJs H2O-Lee/Heiko | 21.00

Tempel | Melt Trio | CD Release | 20.00

Tollhaus | Tanzab | 22.30

Topsy | Oktoberfest | 22.00

Traube Durlach | Knut Maurer’s Picture Book | 20.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | BierKulturFest | Stadtkapelle Bruchsal/Punchlines4Sunshine/Mama Lauda u. a. | 12.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Ceili | Irish Folk | 20.00

Kupferdächle PF | Barfuss/Die Heydays | 21.00

Löwensaal Nöttingen | Lucky Strings | Akustik Pop/Rock | 20.00

Maimarkthalle MA | Bass Republic: Drum’n’Bass/Trap/Dubstep | 20.00

Pforzheim-Brötzingen | Brötzinger Samstag | Kulturfest | 14.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Auftakttreffen der Theaterlabore | 11.00 | Int. Gesangswettbewerb für Wagnerstimmen – Finale | 18.00 | Fremde Heimat | 19.30

Café Nun | Die Wahrhaft Schwachen | Kabarett | 20.00

Das Sandkorn | Der rote Löwe | Fußball-Stück | 18.00 | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 14.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 19.30

marotte Figurentheater | Kuh Lieselotte | ab 4 J. | 16.00

Orgelfabrik Durlach | Zerbrochene Spiegel der Erinnerung | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | 19.30

Tollhaus | Ohne Rolf | Kabarett/Comedy | 20.00

Region

Carmen-Würth-Forum Künzelsau | Istvan Vardai/Ensemble Esperanza | 18.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Jugend ohne Gott | Live-Hörspiel-Performance | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Christina Pluhar & L'Arpeggiata | Barock-/Jazz-Improvisation zu Händel | 18.00

Kleine Bühne Ettlingen | Tratsch im Treppenhaus | Schwank | 20.00

Klosterkirche Maulbronn | Maulbronner Kammerchor/Hannoversche Hofkapelle/Solisten | Mendelssohn Barholdy: Lobgesang | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | La Rondeña Flamenco | 19.30 | Chaostheater Oropax | 20.00

Pachthofscheune Forchtenberg-Ernsbach | Féten Féten | Weltmusik | 18.00

Schloss Schwetzingen | Bartholdy Quintett | Mozart/Bruckner u. a. | 19.30

Schütte-Keller Bühl | HG Butzko | Kabarett | 20.00

Stadthalle Germersheim | Il Barbiere di Siviglia | Kammeroper | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Hexen | 19.30

Stiftskirche Bretten | Konzert | U. Dürr (Schlagzeug)/F. Gerber (Orgel) | 11.30

Theater Baden-Baden | Vor Sonnenuntergang | von G. Hauptmann | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Badnerlandhalle Neureut | Fashion Flash: Outlet Event | 10.00

Friedrichsplatz | Aktionstag gegen CETA: Demozug/Kundgebung/Infostände/Livemusik u. a. | 11.00

Kinemathek | Familie Brasch | D | 17.00 | Wien vor der Nacht | A/D/F, dt. UT | 19.00 | Sweet Country | AU, dt. UT | 21.15

Nehemia Initiative | Faire Kleidung | Stadtradtour | 10.00

Parzival Schulzentrum | Infotag Auslandsjahr | 10.00

Prinz-Max-Palais | Fest im Palais: Führung/Kinderprogramm u. a. | 11.30 | K’her Lesenacht | 18.00

Rock Shop | Musiker-Flohmarkt | 10.00

Stephanplatz | Kunsthandwerkermarkt | 10.00

Yoga Vidya Zentrum | Voll im Leben – Still im Sein (Orgodynamische Lebenskunst) | Tagesevent | 10.00

ZKM | UPIC - Graphic Interfaces for Notation Conference | Symposium | 10.00

Region

Friedenskirche Kandel | Flohmarkt Bücher und mehr | 9.30

Gräfenberghalle Freckenfeld | Flohmarkt Kita Bärenland | 12.30

Schauwerk Sindelfingen Das Menschenbild der griechischen Antike und der Moderne | Vortrag/Gespräch | 12.00

Schloss Bruchsal (DMM) | Unheimlicher Kraichgau: Krimis/Geschichte(n) | Eva Klingler/Thomas Adam | Benefizlesung | 17.15

Schützenhaus Ittersbach | Flohmarkt | Aktion für krebskranke Kinder | 13.00

Stadthalle Kandel | Gesundheitsmesse

Technik Museum Speyer | Science Fiction Treffen | 9.00

Weingartener Moor | Literaturwanderung (Literatenrunde) | 14.40

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Kleidertausch | 11.00