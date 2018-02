03.03.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Vizediktator | 21.00

Café Emaille | 10er-Eis | Rock-/Pop-Covers | 21.00

Cantina Majolika | Wine Meets Beats | 19.00

Dorfschänke | Black Tar Rivers | Rock/Folk | 21.00

Gotec | Evolution: Klopfgeister | Progressive/Psy | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Sander Baan Quartet | 11.30

Jubez | Amenra/Boris | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Three D one P unplugged | 20.30

P8 | SlowmOcean: Rolandson/Arkadiusz/Bruder Jakob u. a. | Deephouse/Downtempo | 21.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Substage | 80’s Party mit DJ Peter | 21.00

Synthicat | Secret Cinema b2b Egbert Live | 23.00

Tempel | Ellen Andrea Wang | Klangpoesie | 20.00

Tollhaus | Aeham Ahmad & Edgar Knecht Trio | Jazz/Folk | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Surfdogs | 19.00

Z10 | Querfunk: Karaoke-Party | 21.00

Region

Halle 02 HD | Antje Schomaker | 20.00

Irish Pub PF | Seán Treacy Band | 22.00

klag-Bühne Gaggenau | Rock 12: District4/Endeffekt/Toxicated Bambi/Adoney | 20.00

Reithalle RA | Willy and the Poor Boys | 20.00

Theater am Puls Schwetzingen | Stefan Ebert | Singer/Songwriter | 19.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Thabile & Band | Jazz/Soul/Weltmusik | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Zauberflöte | 19.30 | Antigone | 19.30 | Kammerkonzert Tango | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Gut gegen Nordwind | 20.00

Das Sandkorn | Die Wunderübung | Komödie | 19.30

Insel | #esistkompliziert | Lyrisches Liebesleid | ab 14 J. | 19.00

K2 | Gatte gegrillt | Schwarze Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Götzseidank | Götz Frittrang | 20.15

Kaffeehaus Schmidt | Der Abenteuerkosmos Karl Mays | Momoreska Kathrin Beddig (Flöten) | 10.30

Kammertheater | Mr. Black & Ursula | Kinderzaubertheater | 15.00 | Zaubergala | 19.30

KIT (Gerthsen Hörsaal) | KIT Philharmonie/B. Kloeckner (Violoncello) | Schostakowitsch/Prokofieff | 20.00

Kohi | Offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert: Dt. Radio Philharmonie/Barnabás Kelemen (Violine) | Sibelius/Tschaikowski | 19.30

marotte Figurentheater | Ronja Räubertochter | ab 7 J. | 15.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Stadtkirche Durlach | Musical Bach Forever | Jugendkantorei Durlach/A. von Stackelberg/Instrumentalensemble | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | Tino Bomelino | Comedy | 20.30

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Kennen Sie die Milchstraße? | Komödie | 20.00

Festspielhaus BAD | Julia Fischer & Yulianna Avdeeva: Violinsonaten | 18.00

HebelHalle/Theater HD | Tanzgala Ba-Wü | 19.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Die rote Herberge | 20.00

Michaelskirche Söllingen | Kammerchor Öschelbronn/K’her Barockensemble | Musik der Familie Bach | 19.30

Reithalle RA | Zeit – wer hat sie? Oder hat sie uns? | Schauspiel | 19.30

Schütte-Keller Bühl | Reiner Kröhnert | Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Stephen King, Misery | 19.30

Theater BAD | Anatevka | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Aurum Weinbar | Eine Reise durch die Bio-Landschaften der Welt | 4 Gänge + 8 Weine | 19.00

ibz | Frau Dr. Gabriele Alpers: Erfolg und Gesundheit - die Rolle des Unterbewusstseins | Workshop (meetup.com/ka-bcg) | 15.45

Kinemathek | Amelie rennt | ab 11 J. | 15.00 | The Queen | dt. UT | 17.00 | 120 BPM | dt. UT | 19.00

Stadtbibliothek | Wie das Schweigen der Mitte die Rechten stark macht | Lesung/Diskussion | 19.00

Yoga Vidya Zentrum | Ashtanga Vinyasa Yoga | 9.30 | Thai Yoga | 18.00

Region

Bienwaldhalle Kandel | Ostereiermarkt | 11.00

Ev. Akademie Bad Herrenalb | Biodiversität – Empfehlungen für Politik und Praxix | Tagung | www.evakad.de

Kandel | Fahrzeugmesse | 11.00

Marktplatz Neustadt | Pfälzer Vielfaltsmarkt | 10.00

Schloss Schwetzingen | Ostereiermarkt | 11.00

Stadthalle Kandel | Energiemesse | 10.00

Südpfalztherme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht/Textilfrei Baden | Thema: Rosa | 19.00

Theater treppab Bruchsal | BLB: Frauen haben die Wahl | Lesung | 19.30