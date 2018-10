03.11.2018

Club/Live Musik

Café Nun | Christof van der Ven/The Green Apple Sea | 20.00

Die Stadtmitte | Indoor Flohmarkt | 15.00 | DJ Beatgee (Mixed)/Balkan Beats | 23.00

Dorfschänke | Katakombe Klassentreffen | DJ Heiko | 21.00

Hemingway Lounge | 10 Jahre HL | chanson market: Raphaela & Max | 11.30 | Herbie’s Special | 20.00

Jubez | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Judy’s Pflug Durlach | Seán Treacy Band | 20.00

Konzerthaus | Elvis Symphonic performed by Roll Agents | 19.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Messplatz | Mess’ | 14.00 | Die Besenkracher (Volxmusik) | 18.00

Mikado | Bass’n’Two | Jazz | 20.00

P8 | Coroner MD/Unfaded | 20.00

Schalander | Jackie Bristow | 20.00

Scruffys Irish Pub | Michael Madden | Irish Rock | 20.00

Substage | Laut & Kantig Party | DJane Christiane | 22.00

Tempel | Lea LaDoux | Singer/Songwriterin | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Zöller | 20.30

Region

dasHaus LU | Enjoy Jazz: Nicole Mitchell’s Mandorla Awakening | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: Run Logan Run | 23.00

Mercedes-Benz Kundencenter RA | A-Big-Music-Night: Bosse/Jess Glynne | 20.30

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Abi Wallenstein & Dan Popek | Blues | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | My Fair Lady | Musical | 19.00 | Ballett: Schwanensee | 19.00 | Bestätigung | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Fräulein Smillas Gespür für Schnee | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

K2 | Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Weber No 5 | P. Weber | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Kohi | Open Mic | Offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

marotte Figurentheater | Das kleine Gespenst | ab 4 J. | 11.00 | Ritter Rost | ab 5 J. | 16.00 | Noir Nights (FEM Fatale Improtheater) | 20.00

Schloss Gottesaue | XVI. Wettbewerb für SchulmusikerInnen | 10.00

Tollhaus | Siegfried und Joy | Zaubershow | 20.00

Wohnstift Rüppurr | Sinfonietta: Junge Philharmonie K’he | Delibes/Suk/Mozart u. a. | 19.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Mörderkarussell | Komödie | 19.30

Bürgersaal Sternenfels | Hämmerle privat | B. Kohlhepp | 20.00

Capitol MA | Caveman | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Kleine Frau – was nun? - Der Weg in die Weimarer Republik | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Tratsch im Treppenhaus | Schwank | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Welttanz-Gala | 19.00

Saalbau Neustadt | Chako Habekost | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Bremer Stadtmusikanten | 15.00 | Hexen | 19.30

Theater Baden-Baden | Cabaret | Musical | 20.00

Theater im Pfalzbau LU | Geächtet | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Das darf doch wohl nicht wahr sein | Märchen | 19.00

boesner Künstlerbedarf | Pouring Techniken mit Acrylfarben | P. Ganzenmiller, Workshop | 10.00

Bücherbuffet-Laden (Kaiserstr. 60) | Schwarz & Weiß | Sigrid Kleinsorge, Lesung | 17.00

Lichtwert e.V. (Haid-und-Neu-Str. 18) | Tag der offenen Tür | 10.00 | Photowalk | 15.30

Messe | offerta: Einkaufs-/Erlebnismesse | 10.00 | Karlsruher Investmentforum | 10.30

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

Yoga Vidya Zentrum | Anatomie der weibl. Sexualität | 10.30 | Info Yogalehrerausbildung | 14.30 | Info Ausbildung Kinderyoga-Übungsleiter | 16.00

ZKM | Open Discussion: Was ist Open Source? | 16.00

Region

BadnerHalle RA | Herbstzauber: Garten, Genuss und Lebensart | Messe | 10.00

Hochschule PF (Fak. für Gestaltung) | Mode-Foto-Shooting | 15.00

Pfälzer Krimiwochenende | www.pfalz.de

Schloss Ettlingen | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Schloss Schwetzingen | Handmade Love | Designmarkt | 11.00

Südpfalz Therme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht/Textilfrei Baden | 19.00