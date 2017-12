30.12.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Kinky Madness | Balkan Beats | 22.00

Dorfschänke | 90er Party | 21.00

Hemingway Lounge | Liedermacher Market: Rainer Markus Wimmer | 11.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Substage | Ü30-Party | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Curbside Prophets | Surf/Rock/Reggae | 20.00

Region

Café Central Weinheim | The Prophecy 12/Zombieslut/Hell Patrol u.a. | Metal | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die lustigen Nibelungen | 19.30 | Der Krüppel von Inishmaan | 19.30

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 14.00 + 16.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 11.00 + 16.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Tollhaus | Chako Habekost | Mundart-Comedy | 20.00 | Compañia de Circo Eia | Cirque Nouveau | 20.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach | Der Kredit | Komödie | 19.30

Chawwerusch-Theater Herxheim | Maria hilf | Kammerspiel | 20.00

KFG MA (Konzertsaal) | Galakonzert des Chamber Choir of Europe/W. Brunst (Lesung) | 19.00

Kleine Bühne Ettlingen | Die Perle Anna | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Orpheus in der Unterwelt | 20.00

Musikantebuckl Oberotterbach | Paul Jakob & Elke Jäger – Leis’, ganz leise geht das Jahr… | 19.30

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Rosengarten MA | Richard O’Brien’s Rocky Horror Show | 16.00 + 20.00

Theater BAD | Fast normal (Next to Normal) | Musical | 20.00

Zwinger HD | Bacon | Tanzstück von N. Linning | 20.00