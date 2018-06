30.06.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Kinky Madness/KimSka | Balkanbeats | 22.00

Die Stadtmitte | DJ Beatgee (Mixed)/Benito Blanco (House) | 23.00

Facettenreich Rüppurr | The Dekobras | Rock/Pop | 20.00

Hemingway Lounge | Pop Market: Eva solo | 11.30

Insel | Theaterparty: Don’t Be a Drag, Just Be a Queen | 19.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann’s Summer Sessions | 20.00

Tollhaus | Das Lumpenpack | Musikkabarett | 20.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Bretten | Peter-und-Paul-Fest | 15.00

Burghof Neuleiningen | The Queen Kings | 20.00

Kurgarten Baden-Baden | Sommernächte: Papa Klaus und die Jazzmen | 12.00 | MV Overtsrot | 14.30 | Suntears | 17.00 | Joe Cocker Tribute | 20.30

Schlosshof Weinheim | Dr. Woggle and the Radio/Soundition/Disaffection & Friends u. a. | 18.30

Weingut Müller-Catoir Neustadt | Palatia Jazz | Caro Josée Quartett | 19.30 | Pawel Kaczmarczyk Audiofeeling Trio | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Anna Bolena | 19.30 | Tiger und Löwe | 19.00 | Stage Your City | 19.30

Das Sandkorn | Verrückt und zugetextet | rastetter & wacker, Lach-Leseabend | 19.30

Ev. Stadtkirche | Hofkonzert + Hoffest: Wien bleibt Wien | Bachchor/Camerata 2000/Solisten | Haydn/Mozart u. a. | 19.00

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

K2 | Gut gegen Nordwind | Ralf Bauer/Gisa Zach | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die Katze im Sack | Die Spiegelfechter + Gäste | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 16.00 | FEM Fatale – Improtheater | 20.00

Schloss | Wandelkonzert: SchülerInnen des Bad. Konservatoriums | 15.00 + 16.30 | Deutsch-Türkische Kultur-Tage | 13.00

Stephanplatz | MONDO – ein Fest für alle | 11.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? | ab 3 J. | 17.00

Region

Belvedere Bruchsal | Pension Schöller | Komödie | 20.30

Festspielhaus BAD | Götz Alsmann/Dieter Ilg Trio/Dejan Lazić | 20.00

Freilichtbühne Ötigheim | Der Vogelhändler | Operette | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Annette Postel | 20.00

Kurpark Bad Herrenalb | Das UN – eine wundersame Waldgeschichte | ab 5 J. | 16.00 | Ein Sack voll Abenteuer | Komödie | 20.00

Marktplatz BAD | Die Zähmung der zwei Widerspenstigen | Komödie | 18.00

Ohrenberghalle Mingolsheim | Shrek | Musical | 19.00

Schloss Ettlingen | Chicago | Musical | 20.30

Schloss HD | Shakespeare in Music | 20.30

Schloss Stetten Künzelsau | Duo Arcopeggio | Violine/Harfe | 18.00

Urbanskirche Schwäbisch Hall | VocaMe | Byzantinische Hymnen | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Carlo-Schmid-Schule (Ohiostr. 5) | Infotag | 11.00

Friedhof Durlach | Turmbergrennen | 14.00

Innenstadt | Karlsruhe klingt – music to go | 14.00

Kinemathek | Ab ans Meer | ab 9 J. | 15.00 | Geschichten aus der Heimat | 17.00 | The Rider | USA, dt. UT | 19.00 | In the Mood for Love | Hongkong/F/Thailand, dt. UT | 21.15

Nottingham-Anlage | Kitsch & Kunst | AIDS-Hilfe-Sommerflohmarkt | 12.00

Orgelfabrik Durlach | Planetarium | Armstrong – Bilderbuchkino | 14.00 | Ferne Welten – fremdes Leben ? | 16.00 | Mit der Orgel durchs All | 18.00

Safiri Academy (Waldstr. 65) | Kangoo Jumps Stadtführung | 12.00

ZKM | Imaginary Sphere | Takuro Shibayama, Klanginstallation | 10.00

Region

Alb Ettlingen | Bücher-/Papierflohmarkt | 8.00

Bad Bergzabern | Helle Nacht | 17.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Festival der Lebensfreude | 10.00

Bruchsal | Internationales Stadtfest | 12.00

Schmuckmuseum PF | Lust auf Schmuck | Verkaufsausstellung | 11.00

Schwarzwaldbad Bühl | 26. Int. Bühler Schwimm-Meeting | 09.00

Sonnenberg Schweigen-Rechtenbach | Johannisfeuer | 15.00

Sport- und Schulzentrum Dobeltal | 14. Bad Herrenalb Lauf | 13.30

Waisenhausplatz PF | blackforestwave: Spiel/Sport/Musik an der Enz | 12.00