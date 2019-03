30.03.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJ KimSka | Balkan Beats | 22.00

Die Stadtmitte | SPH Bandcontest | 16.00 | Beat Kidz (Mixed)/Tantum & Guest (House/Techno) | 23.00

Festhalle Durlach | Barock | Best of AC/DC | 20.00

Gotec | A.N.A.L./Toni Thorn/Faden u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: T. Jehle (p)/T. Stolz (dr) | 11.30

Iuno | DJ Ooohhh | mainly 50s/60s | 22.00

Jubez | Moritz & The Horny Horns | Big Band Sounds à la BS&T | 20.00 | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kohi | Gina Été (Post-Pop)/Monako (Indiepop) | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Katja Harbers/Markus Munzer-Dorn/René Jost | Liedermacher | 20.00

P8 | Hildegard von Binge Drinking/Lafote/Claudianobili/Mademoiselle X & Operator 1 | 21.00

Scruffys Irish Pub | Three For Silver | Rock | 20.00

ßpace | ßpaced: Yugo | 15.00

Substage | Festival gegen Rassismus: Rarot/Woomera/Attic stories | 20.00 | Ü40 Party | DJ H2O-Lee | 21.00

Tempel | ADHD | CD-Release | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Zieglersaal | Liedermacherfestival | 18.30

Region

Alex Huber Forum Forst | Echoes | Pink Floyd-Tribute | 20.00

Altes Volksbad MA | The Sonic Dawn (Psych Rock)/Conor Kilkelly & Stephanie (Folk) | 21.00

Café Central Weinheim | The Toten Crackhuren im Kofferraum | Alternative/Indie | 21.00

Jugendstil-Festhalle Philippsburg | Heidelberg HardChor | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Jazz Project Gaggenau – feat. Silvie Fazlija | 20.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Tina T. Cover No. 1 | Tina Turner-Tribute | 20.00

Reithalle RA | Brothers in Arms | Dire Straits-Tribute | 20.00

Salmen Offenburg | Carrousel | Pop/Chanson | 20.00

Spitalkapelle Crailsheim | UpBeat Hohenlohe Bandfestival: Immigration Booth/Bigband Albert-Schweitzer-Gymn. | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Liederabend KS Klaus Schneider | 19.30 | How to date a feminist | 19.30

Das Sandkorn | Ludwig Fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Ehem. Kühlhaus (Alter Schlachthof) | Spuktheater | 20.00

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater und ich | Komödie | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Käthe-Kollwitz-Saal Durlach | #telemanie 7: Experiment (Ultra-Barock) | Telemann/Thomé/Werbitzky | 19.30

Lutherkirche | 10 Jahre Junge Philharmonie Karlsruhe/Anna-Victoria Baltrusch (Orgel) | Bossi/Schubert | 19.00

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 16.00 | Adams Äpfel | 20.00

St. Elisabeth Südweststadt | Moses – Der Stab Gottes | Musical | 19.30

Tollhaus | Eure Mütter | Kabarett | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach Hilpertsau | Kleine Eheverbrechen | 19.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | You’ll never walk alone | Chorkonzert | 18.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Zauber einer Ballnacht | 20.00

Festhalle Herxheim | Chako Habekost | 20.00

Figurentheater PF | Das kleine Känguru lernt fliegen | ab 4 J. | 15.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Ich Romeo, Du Julia | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Ladies Classic Quartett | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Willkommen in deinem Leben | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Die drei Räuber | marotte Figurentheater ab 4 J. | 15.00

Kupferdächle PF | Poetry Slam | 20.00

Mercedes-Benz Kundencenter RA | Der kleine Hui Buh | Theater ab 4 J. | 14.30

Musikschule Flötenfloh Kleinsteinbach | Gullivers Reisen. Die 6. Reise durch die Welt der Schatten | 17.00

Realschule Durmersheim | Minguet Quartett | Haydn/Suk/Mahler u. a. | 20.00

Schartenberghalle Bühl-Eisental | Frühjahrskonzert MV Eisental | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Ingo Börchers | Kabarett | 20.00

Stiftskirche Bretten | Polizeimusikkorps Karlsruhe | 19.30

Theater Baden-Baden | Das Spiel von Liebe und Zufall | 20.00Theater HD | Impression | Dance Theatre HD | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Der Gott des Gemetzels | 19.30

Theater treppab Bruchsal | BLB: Mit den Ohren sehen, auf der Nase tanzen | 10.30 | BLB: Starter We don’t break rules! | 16.00 | BLB: | Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

www.karlsruher-krimitage.de

Amerikan. Bibliothek | Book & Bake Sale | 10.00

Bad. Staatstheater | Karlsruhe - mit Recht gegen Rassismus | Demo zum Marktplatz | 14.30

Boesner Künstlerbedarf | Fellstrukturen in Aqarelltechniken | M. Reiter, Workshop | 10.00

dm-Arena | Hyrox: Fitness Competition for Every Body | hyrox.com

Ev. Migrations Centrum | Kompetent gegen rechtsextreme Sprüche | 10.00

Forum K17 (Klauprechtstr. 17) | Tag der offenen Tür | 10.00

Hanns-Löw-Saal | KWgR: Zum Umgang mit Hass und Hetze im Netz | 10.00

Jubez | Stammtischkämpfer*innen-Ausbildung | Argumentationstraining | 9.30

Kammertheater | Wütende Wölfe | M. May/N. Förg, Krimilesung | 19.30

Kinemathek | Die unendliche Geschichte | ab 8 J. | 15.00 | Talking Money | D, dt. UT | 17.00 | Mommy | Kanada, dt. UT | 19.00 | Helmut Berger, meine Mutter und ich | D, dt. UT | 21.15

Konzerthaus | Int. Ocean Film Tour Vol. 6 | 16.00 + 20.00

Modehaus Carl Schöpf | Frauen finden ihre Frühlingsfarben | Talk | 14.30

Ständehaussaal | KWgR: Die Migrationssteuerung der EU in Afrika | Vortrag/Diskussion | 19.30

Tollhaus | KWgR: Empowerment für junge People of Color | 9.30

Yoga Vidya Zentrum | Ganzheitl. Beckenbodentraining | 10.00

ZKM | Kryptolab | Workshop | 11.00

Region

Kloster Maulbronn | Weinmesse Westl. Stromberg | 16.00

Kulturhalle Remchingen | Ostermarkt | 13.00