30.11.2019

Club/Live Musik

AKK | Meet & Beep 3: Vorträge/Jam-Sessions/Elektro-Livesets | 14 .00

Alte Hackerei | DJ KimSka | Balkan Beats | 22.00

Die Stadtmitte | Weekend Vibez (Mixed)/Red Light District (Acid/House/Disco) | 23.00

Dorfschänke | June Gloom | 21.00

Festhalle Durlach | Wendrsonn | Schwoba-Folk-Rock | 20.00

Gotec | El Snow: DJ Rush/J. Fernandes u.a. (Techno) | 23.00

Hemingway Lounge | A Cappella Market: Double Q | 11.30 | Edler Abend: Winterreise | 20.00

Kohi | Motorama/Diagram (Wave) | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk-Bar | Closing Party: Mr. Raoul K/Shahrokh Dini/Frische Ernte/Manic | 22.00

P8 | Kandiszucker Kollektiv | 21.00

Scruffys Irish Pub | Michael Madden | Irish Rock | 20.00

Substage | Annihilator/Archer Nation | 20.00

Tempel | The Huggee Swing Band’s feat. Franziska Schuster | 20.00

Tollhaus | Gregor Meyle | Pop | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Greyhound Blues Band | 19.00

Venus | Kitchen Tunes | 22.00

Weiße Rose Oberreut | Archspire & Supports | Metal | 19.00

Region

Café Central Weinheim | 25 Jahre Loaded | CD-Release | 21.00

Cellarium Knittlingen | Irische Nacht: The Krusty Moors/Seán Treacy Band | 20.00

Eistreff Waldbronn | Deutschland Party | 18.00

Exil-Theater Bruchsal | Glas Blas Sing | Weihnachts-Flaschenmusik | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Sound of Woodstock: Ten Years After/Moritz & the Horny Horns | 20.00

Maimarkthalle MA | Die 90er live: Blümchen/Culture Beat/Marusha u. a. | 19.00

Schütte-Keller Bühl | Gudrun Walther & Jürgen Treyz | Folk | 20.00

Wollfabrik Schwetzingen | Joe | Joe Cocker-Tribute | 20.00



Bühne/Klassik

Alte Hackerei | Stand Up Comedy Night #8 | Jochen Prang | 20.30

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Christi Auferstehungskirche | Christmas Carols | Kammerchor Akkordarbeit | 19.00

Das Sandkorn | Saugroboter an die Macht | Kabarett | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | MV Harmonie Blankenloch | 18.00

Insel | Die Konferenz der Tiere | ab 8 J. | 16.00

Jubez | Peter Vollmer | Kabarett | 20.00

K2 | Du kannst mich mal...lieben! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 11.00 + 16.00 | Die Ritter der Kokosnuss | 20.00

Ökum. Gemeindezentrum Bergwald | Adventl. Weisen | H. Paulus (Flöte)/N. Alvarenga (Klavier)/B. Paulus (Gedichte) | 19.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 16.00

Studentenhaus | Kabarett im Takt | Bläserphilharmonie des Bad. Konservatoriums/Die Wahrhaft Schwachen | 19.30

Zirkuszelt Messplatz | Lions Comedy-Night: Lars Redlich, Wommy Wonder/Drums and More u. a. | Benefiz | 19.30

Region

Badner Halle RA | Badischer Chor Wintersdorf | 19.00

Dampfnudel Rülzheim | Chako Habekost | 20.00

Ev. Kirche PF-Würm | Cheryl Swoboda (Viola)/Südwestdt. Kammerorchester PF | 18.00

Festspielhaus Baden-Baden | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel | Märchen mit Orchester | 19.00

Figurentheater PF | Die Schneekönigin | ab 5 J. | 15.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Schöne Bescherung | 20.00

Kath. Kirche Sinzheim-Winden | K’her Barockensemble/Evelyne Nicola (Alt) | Telemann/Händel u. a. | 19.30

Klinik Falkenburg Bad Herrenalb | Johannes Trio | Haydn/Grieg u.a. | 19.30

Kleine Bühne Ettlingen | Männerhort | Komödie | 20.00

Kreuzkirche Bretten | Adventsliedersingen mit Kinderchören | 18.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Wally-Webers-Weihnachts-Wunder | 19.00 | Alfons | Comedy | 20.00

Prot. Kirche Essingen | Ensemble Hikari | Vivaldi/Pachelbel/Bach u.a. | 18.00

Schloss Ettlingen | Uta Köbernick | Kabarett | 20.30

Stadthalle Gernsbach | Sinfonieorchester Gernsbach | 19.30

Theater Baden-Baden | Nur drei Worte | 20.00

Theater PF | Bella Figura | Komödie | 19.30 | Alles was Sie wollen | Komödie | 20.00

theater treppab Bruchsal | BLB: #Hungerkünstler | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Alter Schlachthof | Eröffnung ArtWeek | Art42/Galerie Elwert | 19.00

Atelier für Gestaltung (Goethestr. 36) | Surprise Weihnachtsladen | 10.00

Bad. Staatstheater | Oper. 100 Seiten | Talk | 19.30

Hallenbad Grötzingen | Badeparty | 14.00

Kinemathek | Paddington | ab 8 J. | 15.00 | Roland Klick: Kurzfilme 1962-1966 | 17.00 | Der Unschuldige | CH/D, dt. UT | 19.00 | Die Kinder der Toten | A | 21.15

Kleine Kirche | Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel)/Abtprimas Notker Wolf (Lesung) | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Artvent : Kunst und Handwerk | 11.00

P8 | Umsonstflohmarkt mit Kaffee und Kuchen | 14.00

Pomodoro-Hof (Waldstr. 89-91) | Supernova | Kunst-/Designbasar | 10.00

Regierungspräsidium | Roadtrip mit Gott | 14.00 | Island & Grönland | 3D-Reportage | 19.30 | Das Lachen und Weinen in den Märchen & Sandmännchen | 20.15 | Lesungen

Romy Ries Concept Store | Adventsfeier | 11.00

Rote Taube | Whisky-Tasting | 20.00

Schloss | Faszination Trommeln | Vorführung/Mitmachangebot | 14.00

Schrifthof (Gerwigstr. 34) | Klunker für Uschi: Schmuck/Porzellan/Kalligraphie | 14.00

Region

Bühl-Vimbuch | Adventsmarkt

Bürgerhaushof Winden | Adventsmarkt | 16.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Hobby & Kunst | 11.30

EMMA-Kreativzentrum PF | Schöne Bescherung: Designmarkt | 11.00

Galerie Heilig Ettlingen | Die kleine wilde Frau | Manja Wöhr, Ausstellungseröffnung/Lesung | 18.00

Gernsbach-Staufenberg | Nikolausmarkt | 16.00

Halle 02 HD | Beatbasar: Handmade-Markt | 15.00

Marktplatz Kandel | Christkindelmarkt | 14.00

Museum im Ritterhaus Offenburg | Weihnachtsmarkt | 10.00

Oberotterbach | Salomea Christkindelmarkt

Schlossgartenhalle Ettlingen | Yogafamilia | Messe/Workshops/Vorträge | 9.30 | The Love Keys live | 20.00