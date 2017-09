30.09.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | New Noise: Alazka & Imminence (Hardcore/Metal) | 19.00

Gotec | Evolution: Phaxe/Boom Shankar u. a. | Progressive/Psy-Trance | 23.00

Hemingway Lounge | Pop/Chanson Market | Vera Mohrs (p/voc) | 11.30

Iuno | DJ Alekkz | Funk/Soul | 22.00

Jubez | new.bands.festival Semifinale | 20.00

Kohi | Urlaub in Polen | Elektro/Kraut | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Marco Augusto | Italo-Pop | 20.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann’s Summer Saturday Session | 19.30

Substage | 90er Kult-Party | 21.00

Topsy | Oktoberfest | 22.00

Traube Durlach | Knut Maurer’s Picture Book | 19.00

Region

Café Central Weinheim | Master/Grimgod u.a. | Death Metal | 20.00

JJ’s Calmbach | Seán Treacy Band | 20.00

PF-Brötzingen | Brötzinger Samstag | Kulturfest | 14.00

Schütte-Keller Bühl | Blues Company „Akustisch“ | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Adriana Lecouvreur | 19.30 | Poetry Slam – Dead and Alive | 20.00

Insel | Zwei im Dunkeln | 17.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Landesamateurtheaterpreis-Festival | www.lamathea.de

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf... | ab 3 J. | 16.00 | FEM Fatale | Impro-Theater | 20.00

Musentempel | Los Spätzle – La Familia Flamenca | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Hochzeitsnacht in der Rue Morgue | 20.00

Sandkorn | Arsen und Spitzenhäubchen | 19.30 | Alice Hoffmann | Kabarett | 20.15

St. Bernhard | Evensong – Ökumenisches Abendlob | 18.00

Tanztheater Etage | Bühnensprung Impro-Theater: Die 4 Elemente | 20.00

Tempel | Wohin des Wegs? | Tiyatro Diyalog | 20.00

Tollhaus | Caveman | 20.00

Region

Dom zu Speyer | H. Schütz: Musicalische Exequien/J. Brahms: Ein Deutsches Requiem | 20.00

Figurentheater Mottenkäfig PF | Das Fräulein von Scuderi | Straßenkrimi | 20.30

Kath. Gemeindezentrum Berghausen | 15 Jahre Musikschule Flötenfloh | 11.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Akte Luftballon | Schauspiel | 19.00 | Vince Ebert | Wissenschaft & Kabarett | 20.00

Lanz-Kapelle MA | Enjoy Classic: The Twiolins | 20.00

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Meccore String Quartet und Nikolaus Friedrich | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30

Theater BAD | Kinder der Sonne | von M. Gorkij | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Bücherbüffet: Kochbuch-Speeddating | 18.00

Atelier Durlach (Amalienbadstr. 15) | Poeni | L. Tideman-Geschichte + Anand Ehring (Harfe, Gesang) | 19.00

Café Himmlisch Gut | DichterAmWort – SamstagsLeseVor | 11.00

Kinemathek | Der blaue Tiger | ab 7 J. | 15.00 | Die unschuldigen Zauberer | Polen, engl. UT | 19.00 | Stromaufwärts | Belgien/NL/Kroatien, dt. UT | 21.15

Messe | NUFAM | Nutzfahrzeuge-Messe | 10.00

Modehaus Schöpf | M. Wacker | Kunstauktion zugunsten der Kleinen Kirche | 17.00

Prinz-Max-Palais | Fest im Palais | 11.00

Naturkundemuseum | Frischpilzausstellung | 10.00

Otto-Dullenkopf-Park | Fachtagung: Rettet das Spiel! | Öffentl. Symposium | 9.30 | Spielefest | 13.00

Region

Kraichtal-Oberacker | Historischer Dorfmarkt

Neues Backhaus Langenbrand | Herbstfest | 11.30

Schützenhaus Ittersbach | Flohmarkt | Kinderkrebshilfe-Benefiz | 13.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Als die Raben noch bunt waren | Lesung ab 4 J. | 10.30