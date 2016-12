31.12.2016

Club/Live Musik

AKK | 2016, Du mieses Stück Scheiße! | 20.00

Alte Hackerei | Hackerei Allstars Party | 22.00

Bad. Brauhaus | Seán Treacy Band | 20.00

Die Stadtmitte | Silvesterparty | 22.00

Dorfschänke | Silvesterparty | DJ | 22.00

Fettschmelze | NYE: Hendrik Vogel u. a. | 1.00

Gotec | Kyle Geiger/Somewhen/Tijana T | 23.00

Hemingway Lounge | Classis/Jazz Market | 11.30

Kap | Silvesterparty | 22.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | New Year’s Eve: Shahrokh Dini/Boris Berber/Toby O. Rink | 24.00

Scruffys Irish Pub | The Krusty Moors & Friends | New Years Beer Bash | 20.00

Topsy | Silvesterparty | 22.00

Region

Casino Baden-Baden | Casino Silvester Night | Freddy Wonder Combo u. a. | 20.00

Rosengarten MA | Stomp | 15.00 + 19.00

Vogelbräu Ettlingen | Silvesterparty | Blue Jeans (Oldies) | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Dinner for One mit Songs | 18.00 + 21.00 | Monty Python’s Spamalot | 19.00

Ev. Markuskirche Weststadt | Reverend Gregoy M. Kelly’s Best of Harlem Gospel | 20.30

Jakobus-Theater | Auf und davon | Gaunerkomödie | 18.00 + 21.00

K2 | Das Lächeln der Frauen | 17.30 + 21.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Prinzip Hoffmann | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | 17.00 + 20.30

Kleine Kirche | Konzert zum Jahresausklang | 19.30

Konzerthaus | Moscow Circus on Ice | 14.00 + 18.00

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz | ab 5 J. | 18.00 | Arbeitslos und Spaß dabei | 21.00

Messplatz | Karlsruher Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Sandkorn | Dinner for One – wie alles begann | 18.15 + 21.00 | Macho Man | 18.00 | Die Wunderübung | 21.00 | Sandkorn-Weihnachtskabarett | 18.30 + 21.15

Stephansaal | Die Made | Heinz Erhardt Abend | 18.00 + 21.00

St. Stephan | Festl. Silvesterkonzert | Trompete/Orgel | 22.00

Tollhaus | Slapstick Sonata | Cirk La Putyka | 17.30 + 22.00

Region

Barockkirche St. Peter Bruchsal | Silvesterkonzert | 21.00

Exiltheater Bruchsal | Eine Reise in den Süden | von B. Wendel + Büffet | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Silvester-Gala | Arien & Duette | 19.00

Kulturhalle Remchingen | Festl. Silvesterball | Tanzkapelle Sunset/Buffet u. a. | 19.30

Kurhaus Baden-Baden | Silvester Dinner Ball | 19.30

Kurhaus Bad Herrenalb | Silvestergala | 19.00

Kurhaus Schömberg | Silvesterball | 20.00

Oberrheinhalle Offenburg | Die Nacht der 5 Tenöre | 18.00

Rosengarten MA | Stomp | 15.00 + 19.00

Stadthalle HD | Beethovens 9. Sinfonie mit Heidelberger Chören | 18.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Ärger mit Harry | 19.30

Theater Baden-Baden | Max wird reich | Schauspiel-Comedy | 18.00 | Anatevka | 20.00

Theater HD | Khôra | Tanzstück von N. Linning | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Cantina Majolika | Silvester Gala Cantina Royal

Filmpalast am ZKM | Das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker live | 17.00

fünf | 5 Gänge Silvestermenü | 18.00

Region

Rathausvorplatz Bretten | Jubiläumsjahr-Open-Air-Party | 22.00