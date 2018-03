31.03.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | KimSka | Balkan Beats | 22.00

Dorfschänke | 90/DD + Great Again | Rock | 20.00

Gotec | Mord-Showcase: Bas Mooy/Endlec/David Mohr u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Latin Market: Cristiano Matos Group | 11.30

Iuno | DJ Pommes | House/Balearic | 22.00

Kohi | Poetry Slam Show | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Three For Silver | Folkrock | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats: DJane Simoné | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Lunatic Dictator/Bösedeath/Apeiron/Legal Hate | Metal | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 15.00 | Macho Man | 19.30

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 15.00

K2 | Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Ausnahmsweise wie immer | Michi Marchner | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Kleine Kirche | ODA-Ensemble (Orthodoxe A-Cappella-Gesänge)/Pfr. Claudia Rauch (Lesung) | 22.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 16.00

Region

Festspielhaus BAD | Berliner Philharmoniker | 18.00

Schütte-Keller Bühl | Bernd Kohlhepp | Kabarett | 20.00

Theater BAD | Ritter Parceval | Oper | ab 6 J. | 14.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Frühlingsgefühle: Trickfilme | 15.00 | Mein Großvater Salvador Allende | Chile/Mexiko, dt. UT | 17.00 | Kalender Girls | GB, dt. UT | 19.00 | Vor dem Frühling | Georgien/D/F, dt. UT | 21.15

Region

Reichenbachhalle Klosterreichenbach | Ostereiersuche | 13.30

Schwarzwaldhalle Baiersbronn | Osterausstellung | 10.00