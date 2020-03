04.04.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Wonk Unit/Joseph Boys | 21.00 | 60s Twist Freakout | DJ Ugly Robin | 23.00

Die Stadtmitte | DJ Beatgee (Mixed)/Musique concrète électronique: Francesco Rizzi/Toby O. Rink/Mutique (Electro) | 23.00

Dorfschänke | Katakombe-Klassentreffen | DJ Heiko | 21.00

Gotec | Ixtrem | Hardcore/Frenchcore/Uptempo | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Lucas Johnson nju:zone | 11.30

Iuno | DJs Lee Razz & Ronny Desire | Wave/Synthie | 22.00

Jubez | The Doors in Concert | 20.30 | Tanzbar DJs Ralf/Faris | 21.45

Konzerthaus | Forever Amy | Amy Winehouse-Tribute | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Rote Taube | Geburtstagsparty | The Second One (Funk/Rock) | 19.30

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith | Rock | 20.00

Substage | Ü30 Party | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Gary’s Hot Stuff Band | Soul/Funk | 19.00

Region

Alte Feuerwache MA | Metronomy | 20.00

BadnerHalle RA | Ursprung Buam - Musik vom Volk fürs Volk | 20.00

Bernhardushaus Bretten | Marialy Pacheco & Max Mutzke | 20.00

Capitol MA | Kuult | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Gudrun Selledo & Mike West | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Franco Morone | Acoustic Guitar | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Struwwelpeter – Shockheaded Peter | 19.30 | Kammerkonzert Jazz | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Sofies Welt | Neues Hoftheater | 20.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jakobus-Theater | Die Zauberer von Ohhh: Flix & Flux | ab 6 J. | 15.00 | Zaubergala | 20.00

K2 | Oh Alpenglühn! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hoffmann eskaliert | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 11.00 | Die Königin der Farben | ab 5 J. | 19.00

ZKM | Sonic Experiments: Martin Brandlmayr | 20.00

Region

Festhalle Rheinzabern | Chako Habekost | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Beethoven: Fidelio | Berliner Philharmoniker | 18.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Die drei Bonobos | Komödie | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | WDC Tanz EM Standard Kür | 19.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche: Die Zauberflöte – Sternstunden einer Souffleuse | 20.00

Stadthalle Kandel | Reiner Kröhnert | Polit-Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Peace of My Heart | 19.30

Tellplatz-Casino Ötigheim | Stückwerk III: Jean Anouilh Antigone | 20.00

Theater Baden-Baden | Malala – Mädchen mit Buch | ab 14 J. | 18.00

Theater HD | Professor Mamlock | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Futur de Luxe | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Großherzogliche Grabkapelle (Klosterweg 11) | Eröffnung des Wächterhauses | 13.00

Kinemathek | Monos | dt. UT | 17.00 | Kahlschlag | D | 19.00 | The Texas Chainsaw Massacre | USA, dt. UT | 21.15

P8 | Wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen | Knarf Rellöm, Lesung | 21.00

Perfekt Futur | Schere Schrift Papier Workshop | Sticken für Einsteiger | 14.00

Schauburg | www.independentdays-filmfest.com | Publikumspreis | 19.00 | Award Gala | 21.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

Wein-Musketier | Tasting Whisky & Schokolade | 18.30

ZKM | Symphonie und Diagonale Revisited | Filmscreening | 18.00

Region

Adamshof Kandel | Fußgolf Saisonbeginn | 10.00

Klanghof Impflingen | Rosenputel & Aschenbrösel | Lesung + Musik | Kinderhospiz-Benefiz | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Radbasar | 14.30

Messe Frankfurt | Musikmesse Plaza | 10.00

Stadthalle/-platz Deidesheim | Markt der Genüsse | 11.00