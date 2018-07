04.08.2018

Club/Live Musik

Bar Luka | DJ | 23.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | 20.00

Substage | 90er vs 2000er Party | DJs Phil la Folie/Craaze | 21.00

Tollhaus | Deine Freunde | 15.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Giesen See Hochstetten | Pirate Beach Open Air: Einmusik/Adam Port/Juliet Fox/Steffen Deux/Frische Ernte/Kitchen Tunes u. a. | 10.00

Kloster Hirsau Calw | ABBA Night | 20.30

Kurpark Baden-Baden | Sommer-Milonga | Tango | 20.00

Pfarrscheune Schöntal-Sindeldorf | Thomas Roth (Nyckelharpa)/Wolfgang Stute (Gitarre) | Weltmusik | 18.00

Schlossgarten Schwetzingen | Tom Jones/Into the Ark | 20.00

Schloss Ludwigsburg | Freundeskreis mit Joy Denalane/ Marz | 19.00

Villa Wieser Herxheim | Palatia Jazz | Emil Brandqvist Trio | 19.30 | Raffaele Casarano Trio 21.00



Bühne/Klassik

Basler Tor Durlach | Musikforum Durlach: Sommerserenade der Bläserphilharmonie | 18.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf, der ... | ab 3 J. | 16.00

Region

Ehem. Synagoge Wallhausen-Michelbach/Lücke | Paula Quast (Rezitation)/Henry Altmann (Kontrabass) u. a. | Musikal. Lesung | 18.00

Europaplatz Bühl | Salonorchester Baden-Baden | Filmmusik/Musical/Jazz | 20.00

Figurentheater Pforzheim | Raphael Mürle & Duo Zweiklang | 20.00

Freilichtbühne Ötigheim | Der Name der Rose | 20.00

Nationaltheater MA | Die Schöne und das Biest | Disney-Musical | 15.00 + 19.30

Schloss Ettlingen | Der Kaufmann von Venedig | Komödie | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

KAMUNA | Karlsruher Museumsnacht | 18.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino | Peter Hase | 21.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

ZKM | ONUK: temporär | Ausstellungseröffnung | 18.00

Region

Schlossgarten Neuenbürg | Historisches Spectaculum | 12.00

Technik Museum Sinsheim | US-Car Treffen | 9.00