04.02.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | SNFU & Support | 21.00

Die Stadtmitte | Weekend Warrior (Mixed) | 23.00

Gotec | Born in Detroit: Answer Code Request/Brian Sanhaji | 23.00

Hemingway Lounge | Classis/Jazz Market | 11.30

Iuno | DJ Dai-man | House/Electro | 22.00

Kohi | Open Stage | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Substage | Che Sudaka | 21.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Traube Durlach | Blue Season | 19.00

Region

Alte Feuerwache MA | Wallis Bird | 20.00

Halle 02 HD | Yalta Club | 20.00

Reithalle RA | Cara | Irish Music | 20.00

Rheinschänke Leimersheim | Die Oldieband | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Jedds griegsch Dei Fedd weg | 20.15

Bad. Staatstheater | My Fair Lady | 19.30 | Liederabend KS Ina Schlingensiepen | 19.30 | Möglicherweise gab es einen Zwischenfall | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Neues Hoftheater: Halb auf dem Baum | Ustinov-Komödie | 19.30

Jakobus-Theater | Auf und davon | Gaunerkomödie | 20.00

Jubez | Bembers: Rock and Roll Jesus | Comedy | 20.30

K2 | Honig im Kopf | 20.00

Kammertheater | Rubbeldiekatz | 19.30

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf… | ab 3 J. | 16.00

Mikado | Duo Chuzpe | Klezmer/Tango | 19.30

Sandkorn | Pension Schöller | Musik-Komödie | 20.15

Schloss Gottesaue | Schülerkonzert | 11.30 | Liedwettbewerb-Preisträgerkonzert | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | Caveman | 20.00 | Best of Lizzy Aumeier | 20.00

Region

Badner Halle RA | Ein Wintermärchen | Russian Circus On Ice | 19.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Oh Romeo | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Blechlabor | 18.00

Kurhaus Baden-Baden | Gala-Party Kaffee oder Tee | 19.30

Schütte-Keller Bühl | Sarah Hakenberg | Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Schmerzliche Heimat | 19.30

Theater Baden-Baden | Theaterführung | 16.00 | Produktion des Kinderclubs | 16.00 | Nathan der Weise | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Boesner Künstlerbedarf | Collage mit Wachs und Schellack | P. Kremp, Workshop | 10.15

Jugendkunstschule (Kaiserallee 12e) | JUKS Familientag | 14.30

Kinemathek | Der Geheimbund von Suppenstadt | ab 8 J. | 15.00 | Die Wildente | Australien, dt. UT | 21.15

Kurbel Kino | Menschenskino: Wenzel Storch: Die Reise ins Glück + Show | 20.15

Messe | Indoor Meeting | Leichtathletik | 17.00

Schloss Gottesaue | Das kreative Gehirn | E. Altenmüller, Seminar | 10.00

ZKM | Carl Einstein Re-Visited | Symposium | 9.00

Region

Festhalle Baumhain Luisenpark MA | Modellauto-/Slotcarbörse | 11.00