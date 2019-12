04.01.2020

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Daniel Ventura (Mixed)/Tantum (Techhouse) | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: B. Binder (voc)/L. Donath (p) | 11.30

Iuno | DJ Ronny Desire | Synthie/Wave | 22.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Doom Konzert | 21.00

Scruffys Irish Pub | Acoustica | Rock | 20.00

Substage | 80er Party | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Christkindelsmarkt Baden-Baden | Rock Brigade | 18.00

Schloss Ettlingen | Double Tonic | Pop/Jazz | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler – oiner isch immer de Depp | 20.15

Bad. Staatstheater | My Fair Lady | 19.30 | Casino Global | 19.30

Das Sandkorn | Saugroboter an die Macht! | Kabarett | 19.30

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Kabarett in der Orgelfabrik | Was glaub’ ich, wer ich bin? | Liza Kos | 20.15

marotte Figurentheater | Michel in der Suppenschüssel | ab 5 J. | 11.00 + 16.00 | 17, blond und scharf wie Rettich | 20.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Region

Jugendstil-Festhalle LD | Chako Habekost | 20.00

Rosengarten MA | Ballet Revolución | 15.00 + 20.00

Theater Baden-Baden | Furor | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Eine Reise durch das Schweigen | Märchentheater | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Wintermärchen (Rechtsradikale Realitäten in D) | 19.00

Yoga Vidya Zentrum | 108 Sonnengrüße | 9.30

Region

Südpfalz-Therme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht/Textilfrei Baden | Schweiz zu Gast (bis 1.00)