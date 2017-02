04.03.2017

Club/Live Musik

AKK | Surface/Godskill | Metal | 20.00

Bad. Staatstheater | Jazz Night: The Art of Duo Vol. 2 | 19.30

Die Stadtmitte | Weekend Warrior (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Black Tar Rivers | 21.00

Gotec | Cannibal Cooking Club | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | Quintessence | 11.30

Kohi | Open Stage | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Kompakt Köln: Tobias Thomas | 23.00

Substage | Motörblast | Tribute to Motörhead | 21.00

Tempel | Oddarrang | 20.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Traube Durlach | Justin Nova & The Curbside Prophets | 19.00

Region

Irish Pub PF | Seán Treacy Band | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | HardCover | Classic Rock | 20.00

Kupferdächle PF | Pforzheim rappt: Hanybal/Dua/Don Dega u. a. | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | 10 Jahre Mr. M’s Jazz Club | Duo Bassface | 19.00 | J. Logan/Fola Dada/J. Cascaro/Mr. M’s All Stars Band u. a. | 20.00

MS Connexion MA | Super Schwarzes Mannheim | 22.00

Schütte-Keller Bühl | Manfred Leuchtner/Ian Melrose | Akkordeon/Gitarre | 20.00

Stadthalle Hockenheim | Cris Cosmo & Band | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Emily Barker | Americana | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Tulwezwiwwle gewwe Schnupfe | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Walküre | 17.00 | Romeo und Julia – Next Generation | 19.00 | Sterben helfen | 19.30

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

Jubez | Nils Heinrich | Kabarett | 20.00

K2 | Wer mit wem? oder Die Wahrheit | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Götzseidank | Götz Frittrang | 20.15

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Pit Pinguin | ab 3 J. | 16.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15 | Die Wunderübung | Komödie | 20.30

Tollhaus | Das fette Stück fliegt wie’ne Eins! | Eure Mütter | 20.00

Verkehrsmuseum | Falsche Adresse | K’her Spielgemeinde | 20.00

ZKM | con:temporaries | StipendiatInnen der Internationalen Ensemble Modern Akademie | 20.00

Region

Bürgerhaus Söllingen | Mit Fantasie und Feder | Kathrin Beddig | 18.00

Capitol MA | Traumzeit | Benefiz-Varieté | 18.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Maria hilf | Kammerspiel | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Cappella Gabetta | Jahreszeiten von Vivaldi und Piazzolla | 18.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Auf den Hund gekommen | Stadtgeschichte | 20.00

Hohenstaufensaal Annweiler | Detlev Schönauer: Oma ist jetzt bei Facebook | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Der Seelenbrecher | Psychothriller | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Drache | Schauspiel von J. Schwarz | 20.00

Rosengarten MA | Daddy Cool | Das Boney-M.-Musical | 20.00

SAP Arena MA | Ehrlich Brothers | Magie Show | 15.00 + 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Schmerzliche Heimat | 19.30

Theater Baden-Baden | Theaterführung | 16.00 | Geächtet | 20.00

Theater HD | Ein Sommernachtstraum | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Adolf Ehrmann Bad Neureut | Saunanacht | 19.00

Europabad | Kostenloses Schnuppertauchen | 11.00

Kinemathek | Ente gut! Mädchen allein zu Haus | ab 6 J. | 15.00

Kohi | Csilla Ruzics | Vernissage | 19.00

Schloss Gottesaue | Händel am Mittag | Künstlergespräch | 13.00

Yoga Vidya Zentrum | Einführung in das tibetische Heilyoga | 10.00 | Yoga mit verbundenen Augen | 14.00

ZKM | Die pluralistische Gesellschaft und ihre Feinde | Arte-Filmnacht | 19.30

Region

Bienwaldhalle Kandel | Ostereiermarkt | 11.00

Marktplatz Bretten | Französischer Markt

Saalbau Neustadt | Petit Salon du Chocolat | 12.00

Südpfalz Therme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht | Motto: rosa | 19.00

Turnhalle Freckenfeld | Flohmarkt Kita Bärenland | 12.30