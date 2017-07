05.08.2017

Club/Live Musik

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

NCO Club | New Noise Fest: Downfall of Gaia/Celeste/Listener/No Trigger/Potence/City Keys/Thurm/Ruines Families u. a. | 13.00

Scruffys Irish Pub | Mike Caan’s Summer Saturday Session | 19.30

Tollhaus | Lambchop/Get well soon | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Baden Arena Offenburg | Bryan Adams | 20.00

Figurentheater PF | Figurentheater & Duo Hautsch-Wollasch | 20.00

Kurpark Baden-Baden | Sommer-Milonga | Tango | 20.00

Musikpark Maulbronn | Seán Treacy Band | 20.00

Place Herri Hans La Petite Pierre | Au Grès du Jazz | Yaron Herman Trio | 17.00 | Avishai Cohen | 21.00

Schlossgarten Schwetzingen | Sarah Connor | 20.00

Villa Wieser Herxheim | Palatia Jazz: Thomas Siffling Flow | 19.30 | Etienne MBappé & The Prophets | 21.00

Waldfestplatz Dudenhofen | African Summer Night | Adesa | 19.00



Bühne/Klassik

Basler Tor Durlach | Sommerserenade Musikforum Durlach | Pop/Jazz/Klassik | 18.00

marotte Figurentheater | Michel in der Suppenschüssel | ab 5 J. | 15.00

Messplatz | Zirkus Charles Knie | 16.00 + 20.00

Tollhaus | Race Horse Company: Around | Neuer Zirkus ab 4 J. | 15.00

Region

Freilichtbühne Ötigheim | Ein Sommernachtstraum | 20.00

Kloster Hirsau Calw | Dodokay | Comedy | 20.30

Nationaltheater MA | Alvin Ailey American Dance Theater | 14.30 + 20.00

Schloss Ettlingen | Lysistrata | Komödie | 20.30

Schloss Stutensee | Lenin in Stutensee – Die Bauern sind zurück! | Werkraum-Theater | 21.00

Stadtpark Bretten | Der Tartuffe oder Der Betrüger von Molière | 20.30

TKV Untergrombach | Der Fächer | Theater | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Boesner Künstlerbedarf | Was macht Farbe expressiv? | P. Feichter, Workshop | 11.00

Galerie Hess | Spiel mich! | Überraschung zum Finale | 10.00

Kaffeehaus Schmidt | Maitreya – die spirituelle Liebe in Dir und in der Welt | Vortrag/Diskussion | 10.30

KAMUNA | K’her Museumsnacht | Motto: Kultur ist Heimat | 18.00

Kinemathek | Chihiros Reise ins Zauberland | ab 7 J. | 15.00 | Tuyas Hochzeit | China, dt. UT | 19.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Ich – einfach unverbesserlich 3 | 21.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

Region

Bad Herrenalb | Klosterfest

Ecomusée d’Alsace Ungersheim | Animationen im magischen Licht

Innenstadt PF | Bertha-Benz-Fahrt

Kulturhaus LA8 Baden-Baden | Sommerdialoge | Deutschland im Blick des Fremden | 19.30

Kulturforum RA | Open Air Kino: Der lange Weg nach Hause | 21.30

Östringen | Weinfest

Schloss Neuenbürg | Historisches Spectaculum | 12.00

Villa Böhm Neustadt | Japan-Kulturfest des Kunstvereins: Manga-Wettbewerb/Musik/Cosplay/Kampfkunst/Kalligrafie u.v.a. | 13.00