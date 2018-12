05.01.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJ Ugly Robin | 60s Twist Freakout | 22.00

Die Stadtmitte | Daniel Ventura (Mixed) | 23.00 | Red Light District (Acid House/Techhouse) | 23.30

Gotec | Chacho’s House: Dennis Cruz | 23.00

Hemingway Lounge | Latin/Worldmusic Market | Duo Alma Gemela | 11.30

Iuno | DJ Gin Ki Moon & S-U.R. | Electronica/House | 22.00

Jubez | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Orgelfabrik Durlach | Café Milonga | Tango | 15.00

Rock & Rollbar | 16 Jahre Zapata Soundz | Reggae/Dancehall/Global Bass | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Substage | 80’s Party | DJ Peter | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Miri in the Green | Rock/Folk | 20.30

Region

BadnerHalle RA | We salute you World’s biggest tribute to AC/DC | 20.30

Cellarium Knittlingen | Elfriede’s Journey | Partycovers | 20.00

Jockeystübel Plittersdorf | Seán Treacy Band | 21.00

Kirchl Gernsbac-Obertsrot | Joshi Konter/Simon Merkel u.a. | Singer/Songwriter | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z‘samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Aschenputtel | 11.00 | Hänsel und Gretel | 15.00 | Willkommen | Komödie | 19.30

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Dinner for One | 19.30

Kohi | Offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 11.00 + 16.00 | Männer sind anders. Frauen auch! | 20.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Dreikönigskonzert | Sinfonisches Jugendblasorchester K’he | 19.30

Capitol MA | Chako Habekost | 20.00

Figurentheater PF | Das kleine Gespenst | ab 4 J. | marotte Figurentheater | 15.00

Kulturhalle Remchingen | Neujahrskonzert | Südwestdt. Kammerorchester PF/R. Mellmann-Ribeiro (Mezzosopran) | 20.00

Theater Baden-Baden | Vor Sonnenuntergang | von G. Hauptmann | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Yoga Vidya Zentrum | 108 Sonnengrüße | 9.30

Region

Markplatz Kürnbach | Glühweinwanderung | 14.00

Südpfalz Therme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht + textilfrei baden | Schweiz zu Gast | bis 1.00