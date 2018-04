05.05.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJ Ugly Robin | 60s Twist Freakout | 22.00

Bürgerzentrum Innenstadt (Adlerstr. 33) | Einweihung AWO Projekt: Heartwork Produkte | Zigan Swing Band Jordan Weiss/Brunch | 11.00

Dorfschänke | Katakombe-Klassentreffen | DJ Heiko | 21.00

Fliederplatz Mühlburg | Fiesta International | 16.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | Paul Janoschka Trio | 11.30

Iuno | DJ Damir | World/Jazz/Hip Hop | 22.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Trio Kallio/Nill/Schayegan | Folk | 19.30

P8 | Kokomo/Magma Waves | Post-Rock/-Metal | 21.00

Postgalerie | Arthur Horváth/Sebastian Niklaus/Kids-Chor u. a.

Scruffys Irish Pub | Mike Cann Summer Sessions | Acoustic Rock | 20.00

Substage | 80er-Party | 21.00

Tempel | New Bands Festival | Vorrunde | 20.00

Tollhaus | Festivalabschluss der Europ. Kulturtage | 18.30 | Basta | A Capella | 20.00 | Dakh Daughters | Jazz/World | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | La Nuit Bohème | 22.00

Altes Volksbad MA | Pacific Swells/Dux Louie | Surf/Garage | 20.30

Bienwaldhalle Kandel | The Moonlights | 50er-70er Pop | 20.00

Dorfplatz Rohrbach/Pfalz | acoustiXound | 19.00

Halle 02 HD | eRRdeKa | Rap | 19.00

Haus am Westbahnhof LD | The Barley Boys | Irish Folk | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Holger Görißen | Leonard Cohen-Tribute | 20.00

Schloss Öhringen | UpBeat Hohenlohe: Schipmann/Ludwig UK Quintet | 19.00

Schütte-Keller Bühl | Hootin the Blues | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Willkommen | Komödie | 19.30 | Judas | 19.30

BGV | Frühjahrskonzert Musikforum Durlach: Bläserphilharmonie Durlach/Orchester DaCapo und Sonoro | 19.00

Das Sandkorn | Du bist meine Mutter | 19.30

dm-Arena | Bülent Ceylan | Comedy | 20.00

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 15.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Der Teufel trägt Parka | Inka Meyer | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 19.30

Kohi | Offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 16.00 | Die drei Räuber | ab 3 J. | 19.00

Messplatz | Yakari und Kleiner Donner | Pferdeshow | 15.00 + 18.00

Originelle Maßschuhe Grötzingen | Bewegte Frauen | Theater TaschenSpieler | 20.00

Stadtkirche Durlach | 19. Durlacher Orgelnacht | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | Komödie | 19.30

Region

Alte Turnhalle Hilpertsau | Auf dünnem Eis | Komödie | 19.30

Bürgerhaus Steinweiler | Jahreskonzert des MGV 1860 Eintracht | 19.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Frühjahrskonzert Stadtkapelle Bruchsal | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Carpe Diem – Ein kurzer Sommernachtstraum | 20.00

Europa-Park-Arena Rust | Grease | Musical | 20.00

Fabrik Bruchsal | Comedy Club Bruchsal | 19.30

Figurentheater PF | Kleinkunstperlen: Theater vis-à-vis, Roger Koch u. a. | 20.00

Hagenau | www.humour-des-notes.com | Musikkabarett-Festival

Kelterhaus Ubstadt | 40 Jahre Musik-/Kunstschule | Vivaldi/Pleyel/Grieg u. a. | 19.00

Reithalle RA | König Ödipus | ensemble 99 | 20.00

SAP Arena MA | Night of the Jumps | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: insel [innen] | Bürgertheater | 19.30

Theater BAD | Die Gärtnerin aus Liebe | Oper | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Begegnungsstätte Grötzingen | Grezzo Poetry Slam | 20.00

Freie Waldorfschule Waldstadt | Frühlingsmarkt + Tag der offenen Tür für Musik | 9.00

IHK | Europa in Bewegung: Gesellschaften, Werte und Frauenrechte im Aufbruch | Vorträge/Diskussion | 9.30

Jubez | Europ. Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung | 15.00

Kinemathek | Louis & Luca – Das große Käserennen | ab 6 J. | 15.00 | Wild | D | 19.00 | Grain – Weizen | Türkei, dt. UT | 21.15

Messe | Nadelwelt | Int. Veranstaltung für Handarbeiten | 10.00

PH | Infotag für Studium und Weiterbildung | Hausmesse/Vorträge | 10.00

Rondellplatz | Revolutionssplitter 1789 bis heute | stattreisen | 14.00

Schloss | Sounds of Revolution –Duo KoDa | Klangführung | 16.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

vhs | Bad. Revolution 1849 und wie der Karlsruher Dichter Joseph Victor von Scheffel sie erlebte | Vortrag | 15.00

Tollhaus | Gleiches Recht auf Glück. Inklusion leben | Führung | 17.30 | Baustelle Zukunft: Take Your Rights | 18.30

ZKM | ReCoder. Love, Drugs, Music, Art in the times of digital control | Stefan Römer, Performance | 15.00

Region

Alb Ettlingen | Bücher-/Papierflohmarkt | 8.00

Büchenau | Spargelfest

Hippodrome Strasbourg-Hoerdt | Salon du jardin & Fête des plantes | 10.00

Schloss Bruchsal | Die Bruchsaler Fürstbischöfe und das weiße Gold | 10.30

Spargelhof Frey Hördt | Spargeltage mit Rahmenprogramm

Veranstaltungshalle Büchenau | Spargelfest | 16.30