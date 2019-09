05.10.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Peacocks/60s Twist Freakout/DJ Ugly Robin | 23.00

Die Stadtmitte | DJ Beatgee (Mixed)/Red Light District (Acid House/Deephouse) | 23.00

Gotec | Oscillation Field | 23.00 | Tanztherapie Revival | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: RZett | 11.30

Laden Zwei | Till Simon | Singer/Songwriter | 11.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Selva Negra | Flamenco/Latin/hazz/Klassik | 20.00

Tollhaus | Nik Bärtsch’s Ronin | Jazz/Funk | 20.00

Topsy | Oktoberfest | DJ Giovanni | 22.00

Wein-Musketier | Letitia van Sant | Singer-Songwriterin | 20.00

Region

Gewächshaus Stärk Weingarten | Three Fall & Melane | Jazz | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz: Trondheim Voices | 21.00

Kupferdächle PF | Cryoblood/Impulse/Archetype | Metal | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Albert Koch´s Acoustic Blues Community | 20.00



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Totort | Bühnensprung Impro-Krimi | 20.00

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Passion – Sehnsucht der Frauen | 19.30 | In Ewigkeit Ameisen | Live-Hörspiel | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Happy | Komödie von D. Dörrie | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

Jubez | Theatersportliche Impro-Show | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Kohi | Open Mic | offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

marotte Figurentheater | Koalabär und Freunde | ab 3 J. | 15.00 | Adams Äpfel | 20.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 17.30 + 20.00

Tollhaus | Sebastian 23 | Comedy | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Bad. Chortage | 9.00 | Männerchor Kirrlach/proVOCAL Münzesheim/Twäng!/Kammerchor Stuttgart | 18.15

Festspielhaus Baden-Baden | Venice Baroque Orchestra/D. Mields (Sopran) | Vivaldi/Pergolesi u.a. | 18.00

Horbachpark Ettlingen (Theaterzelt) | Jim Knopf | Puppentheater | 16.30

Klamotte Würmersheim | Die amerikanische Päpstin | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Archi Clapp | Comedy | 20.00

Mercedes-Benz Kundencenter RA | Faisal Kawusi | Comedy | 20.00

Reithalle RA | Christine Prayon | Kabarett | 20.00

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Lisa Smirnova (Klavier) | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 19.30

Theater Baden-Baden | Furor | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Verwanzt | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Festplatz | Street Food Festival | 12.00

Kinemathek | La Flor | AR, dt. UT | 17.00 + 19.00 + 21.15

Naturkundemuseum | Frischpilzausstellung | 10.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

Ver.di-Haus | Gesundheitskonferenz | 13.00

Yoga Vidya Zentrum | Yin Yoga Intensiv | 10.00

ZKM | 30 Jahre ZKM | Jubiläumswochenende

Region

Altes Schulhaus Schweigen-Rechtenbach | Kunsthandwerk & Design aus fernen Ländern | 11.00

Innenstadt Bühl | Einkaufszauber (bis 22.22) | 11.00

Kirch-/Marktplatz Bühl | Streetfoodmarkt

La Nef Wissembourg | Architekturtage: The Grapes of Wrath (Film, 1940) | 20.00

Ortsmitte Oberotterbach | Gästeweinlese | 9.30

Pop-Up-Store Kandel (Hauptstr. 101) | einzig.art Altholz-Möbel | Ausstellungsstücke-Verkauf | 10.00

Südpfalz-Therme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht/Textilfrei Baden | Frankreich zu Gast (bis 1.00)