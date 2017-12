06.01.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Hackerei Allstar DJ Ugly Robin | 21.00

Gotec | Mindgate | Goa | 23.00

Jubez | Tanzbar | 21.45

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Substage | 80’s Party | 21.00

Tollhaus | Papito! | Erika Stucky/F.M. Einheit/La Cetra | 20.00

Topsy | Drei-Königs-Party | 22.00

Region

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Joshi und Toni | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 11.00

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 14.00 + 16.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kohi | Offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

Konzerthaus | Die Nacht der 5 Tenöre | 19.00

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 11.00 | Er ist wieder da | 20.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Dreikönigskonzert Sinfon. Jugendblasorchester KA | 17.00

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | Heinz-Erhardt-Abend + Menü | 18.30

Festhalle Herxheim | Sounds of America | Junge Südwestdt. Philharmonie/J. Gleim (Klavier) | Gershwin/Ives/Copland | 19.00

Festspielhaus BAD | Ballet Revolución | 15.00 + 20.00

Jahnhalle Gaggenau | A Touch of Jazz | 18.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Das kleine Känguru lernt fliegen | ab 4 J. | 16.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Rosensaal Baiersbronn | Maxim Kowalew Don Kosaken | 15.00

Südpfalzhalle Kapsweyer | Quadro Nuevo | Tango/Balkan | 20.00

Theater BAD | Pippi Langstrumpf | 15.00 | Switzerland | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Die kleine Hexe | von O. Preußler | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Der blaue Pfeil | ab 5 J. | 15.00 | Das Piano | Australien/F, dt. UT | 19.00 | Die Flügel der Menschen | Kirgisistan/NL/D/F, dt. UT | 21.15

Städt. Galerie/ZKM/HfG | Tag der offenen Tür/Künstlerperformance | 11.00

Vierburgenhalle Neckarsteinach | Dreikönigsantik-/Vintagemarkt | 11.00

Yoga Vidya Zentrum | 108 Sonnengrüße | 9.30 | Kundalini Yoga | 13.00

Region

Südpfalztherme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht | 19.00