06.05.2017

Club/Live Musik

AKK | Retrospektiver Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Pascal Briggs & Zander Schloss | 21.00

Die Stadtmitte | Weekend Warrior (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Hard Cover | Rock Classics | 21.00

Gotec | Sascha Braemer/Kollektiv Ost u. a. | Techno/Techhouse | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market | Agua Nova | 11.30

Iuno | DJ Friday Dunard | Techno/House | 22.00

Kabarett in der Orgelfabrik | 25 Jahre The Dolphins | A Cappella | 20.15

Kohi | Open Mike | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | DJ Amar | 70er/80er Soul/Funk/Disco | 23.00

P8 | Mile Me Deaf/Claudianobili | 21.00

Substage | New.Bands.Festival | Vorrunde | 19.30

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | A-Cappella-Nacht | 20.00

Bürgerhaus Bad Liebenzell | For Two | Rock/Pop | 20.00

Café Havana PF | The Pancakes | Psychedelic Night | 20.30

dasHaus LU | Disarstar | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Broom Bezzums | Folk | 20.00

MS Connexion MA | Super Schwarzes Mannheim | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Adriana Lecouvreur | Operngala | 19.00 | Sterben helfen | 19.30 | Kammerkonzert: Als ich mich nach dir verzehrte... | 20.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

Jugendstil-Festhalle LD | Ganz Paris träumt von der Liebe | Jahreskonzert der Stadtkapelle Landau | 20.00

marotte Figurentheater | Pit Pinguin | ab 3 J. | 16.00 | Django – Die Rückkehr | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Falsche Adresse | K’her Spielgemeinde | 18.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Hoffmann-Hammer-Trio | Chanson trifft Pfälzer Mundart | 18.00 | Pension Schöller | 20.15

Tempel | Tuchfühlung | Stück der Tanztribüne | 20.00

Tollhaus | Ulan & Bator | Kabarett | 20.00 | Onair | A-cappella | 20.30

ZKM | Frédéric Acquaviva/Mark Knoop | Elektroakust. Performance (Hände) | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kredit | 19.30

Bürgerhaus Bieselsberg | Grüß Gott du schöner Maien | Lieder zum Mitsingen | 15.00

Figurentheater PF | Hans im Glück | ab 4 J. | 15.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Die Heiratsvermittlerin | von T. Wilder | 20.00

Jugendwerk St. Josef LD-Queichheim | Und ewig rauschen die Gelder | Komödie | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Heinz Strunk | Kabarett | 20.00

Kellertheater RA | Gretchen 89 ff. | von L. Hübner | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Alexander Eckstein in Concert | 20.00

Schüttekeller Bühl | Helmut Eisel & JEM | Jazz/Klezmer | 20.00

Theater BAD | Pyjama für sechs | in russ. Sprache | 19.30

Theater HD | Int. Autorenwettbewerb: Ukraine | 13.00 | Haus der Hunde | 20.30

Zwinger HD | Russisch auf Ukrainisch/Wo ist Osten? | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

HfG | www.cosmosmose.de | Festival für Performance Poetry

Innenstadt | Fest der Sinne

Parzival-Schulzentrum Hagsfeld | Tag der offenen Tür | 11.00

Kinemathek | Die Blindgänger | D, dt. UT | 10.00 | Wir schaffen das schon | I, dt. UT | 19.00 | Warte, bis es dunkel ist | USA, dt. UT | 21.15

Messe | Nadelwelt | Int. Veranstaltung für Handarbeiten | 10.00

Romy Ries Concept Store | Design & Genuss für Garten und Terrasse | 11.00

Schlossplatz | Heimattage: Baden-Württemberg-Tag

Stephanplatz | Stoffmarkt | 10.00

Region

Bühl | Bühler Samstag – Kinderspaß und Einkaufszauber

Bürgerhaus Langenbrand | 40. IVV Wandertag | 6.30

Schloss Neuenbürg | Froschkönig und Co. | Märchen ab 4 J. | 15.00

Veranstaltungshalle Büchenau | Spargelfest | 16.30