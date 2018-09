06.10.2018

Club/Live Musik

Café Emaille | Reindeers | Rock’n’Roll | 21.00

Café Nun | A Choir of Ghosts | 21.00

Erdbeermund | BLIG Wohnstubendisko | Landhouse & Gatzmanga | Elektro | 22.00

Gotec | Fullmoon-Party | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: Ladylike Jazz | 11.30

Jubez | GEW-Lehrerband Festival | 20.30

JuG Weiße Rose Oberreut | Outbreak Metal Festival: Deathride/Sacred Steel/Ketzer u. a. | 15.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Messplatz | 6. Karlsruher Oktoberfest | 18.00

P8 | Bikini Beach/Astrokraut/Weird Owls | 20.00

Scruffys Irish Pub | Black Tar River | Folkrock | 20.00

Substage | New Bands Festival | 19.00

Tempel | Stefanie Boltz | 20.00

Tollhaus | Äl Jawala/El Flecha Negra | World | 20.00

Topsy | Oktoberfest | 22.00

Traube Durlach | Nello & Band | 20.30

Region

Gewächshaus Stärk Weingarten | Jeroen Berwaerts & Salaputia Brass | 20.00

Halle 02 HD | Jonas Platin | 19.00

Hirsch Etzenrot | When Neil Was Young | 21.00

Klag-Bühne Gaggenau | Schmid & Ritter | Akustikrock | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | A Cappella Nacht: Six Pack/Quintense/Ringmasters | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Madness of Society | 20.00

SAP Arena MA | Andreas Gabalier | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Gospelchor Millenium Voices | 18.00

Tankturm HD | Enjoy Jazz | Dan Kinzelman | 21.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Kapelsky & Tamara | Gypsy/Balkan | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Rusalka | 19.30 | Don’t Worry Be Yoncé | Lecture-Performance | 19.30 | Radikale Akte | 20.30

Das Sandkorn | Der rote Löwe | Fußball-Stück | 18.00 | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 19.30

Kohi | Open Mic | offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

Lutherkirche | Evensong | Ökumenisches Abendlob | 18.00

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 11.00 | Armando | FEM Fatale-Improtheater | 20.00

Schloss | Orchestra Carolina | Schmittbauer/Treiber/Reger/Haydn | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | 19.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Mörderkarussell | Komödie | 19.30

Festspielhaus Baden-Baden | Bernstein Dances | Hamburg Ballett John Neumeier | 18.00

Kleine Bühne Ettlingen | Tratsch im Treppenhaus | Schwank | 20.00

Schloss Schwetzingen | Die Hochzeit des Figaro | Oper von Mozart | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Hexen | 19.30

Theater Baden-Baden | Bella Figura | von Y. Reza | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Scherz beiseite | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Filmpalast am ZKM | Beyond Film Festival

Gartenhalle | Einstieg: Messe für Studium/Ausbildung/Gap Year | 9.00

Karlsburg Durlach | Hochzeitsmesse | 11.00

Kinemathek | Thilda & Die beste Band der Welt | ab 8 J. | 15.00 | Lemonade | RUM/CDN/D, dt. UT | 17.00 | Träum weiter | S, dt. UT | 19.00 | Waldheims Walzer | A | 21.15

Modehaus Carl Schöpf | Talk: Erntedank, Oktoberfest und Landhausmode | 14.30

Naturkundemuseum | Frischpilzausstellung | 10.00 | Aktionstag Flusspferde am Oberrhein | 10.00

Nehemia Initiative | Welt im Wandel | Symposium | 11.00

P8 | Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß | Manja Präkels, Lesung | 20.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

ZKM | Beyond Festival: Future Design/Symposium Post-Kapitalismus und der synergetische Code | Gala/Preisverleihung | 20.00

Region

Annweiler | Keschdefeschd

Bühl | Streetfood-Markt + Einkaufszauber

Geschwister-Scholl-Haus Ötigheim | ÖtigArt: Kunst und Kunsthandwerk | 11.00

Ölbronn | Festauftakt Erntedankfest | Münchner Gaudiblosn | 19.30

Pforzheim | Lange Museumsnacht: facettenreich | 17.00

Südpfalz Therme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht/Textilfrei Baden | 19.00