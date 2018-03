07.04.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJ Ugly Robin | 22.00

Dorfschänke | Old’s Cool | 21.00

Gotec | Harte Liebe: Andi Teller | 23.00

Hemingway Lounge | Soul/Pop/Jazz Market: Kaleidoscope | 11.30 | Broken Heart | Music von Willy de Ville | 20.00

Iuno | DJ Ooohhh | mainly 50s/60s | 22.00

Jubez | Tanzbar | 21.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Ali Jabor spielt Oud, Wini Uhrig liest | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Festival für Improvisierte Musik: Kinderprogramm Klang-Spiele | 5-8 J. | 14.00

P8 | Hildegard von Binge Drinking/Orgel Krüger | 21.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Stadtkirche Durlach | Festival für Improvisierte Musik: Obliq | 19.00 | rrr | 20.00 | Moskow By Heart | 21.00

Substage | Laut & Kantig Party | DJane Christiane | 22.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Dicke Fische | 20.00

Region

Halle 02 HD | Cypecore/The Prophecy 23/Johnny Deadshadow | 19.00

Festspielhaus BAD | The Bar at Buena Vista | 19.00

Kupferdächle PF | RasgaRasga | Balkan/Brass | 20.30

Maimarkthalle MA | Time Warp | Sven Väth/Solomun/Nina Kraviz/Marco Carola/Ricardo Villalobos/Chris Liebig u. a. | 19.00

Reithalle Rastatt | Demon’s Eye | 20.00

Wirthaus Konfetti Neustadt | Down Home Percolators feat. Holger Schultze | Blues | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Carmina Burana | Einblicke in die Produktion | 18.00 | Simon Boccanegra | von G. Verdi | 19.30

Café Nun | Die Wahrhaft Schwachen | Kabarett | 20.00

Jakobus-Theater | Auf und davon | Komödie | 20.00

Jubez | Fatih Cevikkollu | Kabarett | 20.00

K2 | Gatte gegrillt | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Kohi | Offene Bühne für Kleinkunst | 20.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 16.00

Region

Altes Kaufhaus Landau | Panzerkreuzer Potemkin | Stummfilm + Chris Jarrett (Klavier) | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Cabaret Größenwahn | Revue | 20.00

Kellertheater RA | Außer Kontrolle | Farce von Ray Cooney | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Dänische Delikatessen | Komödie | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Sigi Schwab & Ramesh Shotham | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Steppenwolf | 19.30

Theater BAD | Bella Figura | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Festplatz | Street Food Festival | 12.00

Kinemathek | Das System Milch | Doku | 17.00 | Tony Conrad – Completely in the Present | Porträt | 19.00 | Reseba – The Dark Wind | Irak/D/Syrien/Katar, dt. UT | 21.15

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

Substage | Kacki’s Mädelsflohmarkt | 12.00

Region

Campingplatz Adventure World Bad Herrenalb | Goldwaschen im Rennbach | 10.00

Speyer | Wein am Dom | 13.00

Südpfalztherme Bad Bergzabern | Lange Saunanacht/Textilfrei Baden | Thema: Violett | 19.00