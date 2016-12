07.01.2017

Club/Live Musik

Café Emaille | 10er-Eis | Rock-/Popcovers | 21.00

Die Stadtmitte | Weekend Warrior (Mixed)/Benito Blanco (Electro) | 23.00

Dorfschänke | Winter Season Meets Dorfschänke | DJ Paries | 21.00

Gotec | Dstrct X (Techno) | 23.00

Hemingway Lounge | Classis/Jazz Market | 11.30

Iuno | DJ Ooohhh | mainly 50/60s | 22.00

Kohi | Open Stage | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Love Dancing: Martin Erble/Thomas Brand | 22.30

Orgelfabrik Durlach | Practilonga | Tango | 15.00

Schwarzwaldhalle | The Voice of Germany | 19.30

Substage | 80s Party | DJ Peter | 21.00

Tollhaus | Call Me Helium – The Music of Jimi Hendrix | 20.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Traube Durlach | Sturdy Bluesband | 19.00

Z10 | Bat Metal Party | 21.00

Region

Alte Feuerwache MA | La Nuit Bohème: Swing Neujahrsmaskenball | 22.00

Altes Volksbad MA | Jonny Collins (Modesty Blaise) | 21.00

Schütte-Keller Bühl | Biber Herrmann | Folk/Blues | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Staatstheater | My Fair Lady | 19.30 | Terror | 19.30

Insel | Auf grosser Reise | Konzert ab 3 J. | 11.00 + 15.00

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | 19.30

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert: Dt. Radio Philharmonie/N. Liepe (Violine) | Tschaikowski/Paganini u. a. | 19.30

marotte Figurentheater | Das kleine Gespenst | ab 4 J. | 11.00 + 15.00 | Die Königin der Farben | ab 5 J. | 19.00

Messplatz | Karlsruher Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15 | Sandkorn-Weihnachtskabarett | 20.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | Wie blöd kann man sein | HG Butzko, Kabarett | 20.00

Zieglersaal | Mirage Show: Chapeau Claque/Baby Bubble | Schlager/Travestie/Comedy | 20.00

Region

Capitol MA | Die Schneekönigin | Musical | 14.00 + 17.00

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | Heinz Erhardt Abend + Menü | 18.30

Exiltheater Bruchsal | Eine Reise in den Süden | von B. Wendel | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Harold and Maude | 20.00

Kurhaus Schömberg | Konzert des Landesjugendbarockorchesters Ba-Wü | 19.30

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Frau Holle | 15.00

Stadthalle Deidesheim | Ein Käfig voller Deppen | Komödie | 20.00

Theater Baden-Baden | Theaterführung | 16.00 | Anatevka | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Freundschaftsgeschichten | ab 5 J. | 15.00 | Hongkong Trilogy | Hongkong, dt. UT | 19.00 | Baden Baden | B/F | 21.15