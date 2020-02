07.03.2020

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJ Beatgee (Mixed)/PlusMinus (Techno/Techhouse) | 23.00

Dorfschänke | Baxtens/Gute Nacht um 6 | 21.00

Gotec | Akki | 23.00

Hemingway Lounge | Classic Market: Pas de deux | 11.30 | Edler Abend | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Ostgold | Tango Nuevo/Musik aus dem Osten Europas | 20.00

P8 | Horrorpunk Festival/Benefiz | Hellgreaser/Holy Madness/Electric Cockpower from Hell | 20.00

Scruffys Irish Pub | Sibin Band | Irish Folk | 20.00

Substage | 80er Party | 21.00

Tollhaus | Irish Spring 2020: Niall Hanna & Stephen Loghran/David Munelly Band feat. Anne Brennan/Connla u. a. | 20.00

Tom Boller Ladengalerie | Markus Sommer | Songwriter | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Zöller | Rock/Soul | 19.00

Region

Bürgerhaus Dudenhofen | Jazztage: Lömsch & Sperrfechter | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Modern Church Band & Voices | Pop/Gospel | Hospiz-Benefiz | 19.00

Cellarium Knittlingen | Wendrsonn | Schwoba-Folkrock | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Die Wellküren | 20.00

Kulisse Ettlingen | Udo Lindenberg-Party | Andrea Doria live/Film | 19.30

Neustadt | Tour de Kneip Kneipenfestival | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Silvio Schneider und El Macareno | Akustik-Gitarre | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer des Robinson Crusoe | 16.00 | My Fair Lady | 19.00

Das Sandkorn | Erdbeben in London | 19.00 | rastetter & wacker: Kabarettnotstand! | 19.30

Ev. Stadtkirche | Marc Marshall & Rene Krömer (Piano) | Benefiz für nph Kinderhilfe Lateinamerika | 20.00

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater & ich | Komödie | 20.00

Jubez | Alexandra Gauger | Musikkabarett | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Götzendämmerung | Götz Frittrang | 20.15

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

Kohi | Open Mic | offene Bühne für Kleinkunst | 21.00

marotte Figurentheater | marottinale: Der kleine Angsthase | ab 4 J. | 11.00 | Hühner – Puppenclownerei mit Ei | ab 3 J. | 16.00

Tollhaus | Konrad Stöckel, Wissenschaftsshow ab 6 J. | 14.30 | marottinale: Berliner Stadtmusikanten III | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Alarm | Theaterstück | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Pierre-Laurent Aimard (Klavier) | Ives/Beethoven | 18.00

Figurentheater PF | Intervalle - Das geheime Leben zwischen zwei Tönen | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Die drei Bonobos | Komödie | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Amber Hall | Mysterytheater | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Mr. Bond | Humorvolle Hommage | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Michael Krebs | Kabarett | 20.00

Rosengarten MA | Kurt Krömer | 20.00

Stadthalle Sinsheim | Chako Habekost | 20.00

Theater Baden-Baden | Hamlet | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

Yoga Vidya Zentrum | Thai Yoga Massage WS | 09.00 | Mantra WS | 14.00 | Mantra Singen | 18.00

Region

Marktplatz Bretten | Französischer Markt

Rathaus Bruchsal | Wiederaufbau-Architektur | Stadtführung | 16.00

Stiftskirche Neustadt | Saatenvielfaltsmarkt | 10.00

Weingut Disqué Freckenfeld | Frauengeschichten | Brigitte van Hattem, Lesung | 19.30