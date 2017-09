07.10.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | 60’s Twist Freakout | 22.00

Gotec | Sunset Club: Dominik Eulberg | 23.00

Hemingway Lounge | Marco Augusto | Italo-Pop | 11.30

Jubez | Staatspunkrott/Sonnenblumen of Death | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | 10 Jahre Frau Antje und die Ukulele | 20.30

P8 | Affenmesserkampf/Kotwort/War With The Newts | Punk | 20.00

Stadtfest KA | Seán Treacy Band | 19.00

Tempel | Melody Rhythm & Tap | Stepptanz & Jazz | 20.00

Tollhaus | La gran fiesta | 21.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Traube Durlach | Andy Susemihl & Superfriends | 19.00

Region

Café Central Weinheim | The Coronas | 21.00

Ehem. Landesgartenschaugelände LD | Geniesser-Leuchten | Genuss, Illumination/Liquid/Max Meets Lenny u. a. | 18.00

Halle 02 HD | J. Bernardt | 20.00

Kulturhalle Remchingen | 13. Bluesfest | 20.00

Kupferdächle PF | Heavy Autumn | Venera/Navocane/Rise in Chains | Metalcore | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | A Cappella Nacht: HörBänd/Muttis Kinder/Bliss | 20.00

Rosengarten MA | Schiller | 20.00

Stadthalle HD | Enjoy Jazz: Youn Sun Nah | 20.00

Wirtshaus Konfetti | Kat Baloun/Reverend Rusty/Big Tom | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Der Liebestrank | 19.30 | Die Jungfrau von Orléans | 19.30 | Nowhere Out | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Suche impotenten Mann fürs Leben | Neues Hoftheater | 20.00

Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | 19.30

Insel | Der kleine Prinz | 14.00 + 16.30

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

K2 | Himmel und Erde | J. Bruckschen/B. Gnann | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kohi | offene Kleinkunst-Bühne | 20.00

marotte Figurentheater | Petterssons Feuerwerk für den Fuchs | ab 5 J. | 15.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Sandkorn | Das Chansonchen | 19.30 | Pension Schöller | 20.15

Zieglersaal | Chapeau Claque & Friends | Travestieshow | 20.00

Region

Achern-Fautenbach | Ziwwl-Fest: Die Innsbrucker Böhmische | 125 Jahre MV Fautenbach | 19.00

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Emmas Glück | Theater | 19.30

Botanischer Garten HD | Wo die Barbaren leben | Schauspiel von P. Manzi | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Badischer Chorwettbewerb | www.bcvonline.de | 9.30

CongressCentrum PF | Bodo Wartke | Kabarett | 20.00

Festspielhaus BAD | Das Lied von der Erde | Ballett von John Neumeier | 19.00

Kath. Kirche Weingarten | Eröffnung Musiktage | Luzerner Sängerknaben | 20.00

Kellertheater RA | Fünf Farben Rot | 20.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Erdbeer-Pfeffer | Impro-Theater | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Frl. Wommy Wonder | 20.00

Kloster Maulbronn | Lieder/Texte der württembergischen Reformation | 19.00

Mercedes-Benz Kundencenter RA | Rendezvous Tête-à-tête | Theater Anu – Die Nacht der Träume: Lichterlabyrinth | 19.30

Schloss Ettlingen | Jörg Kräuter | Kabarett | 20.30

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Laurent Breuninger und Thomas Duis | 19.30

Schütte-Keller Bühl | Christian Überschall, Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30

Theater BAD | Theaterführung | 16.00 | Tartuffe | von Molière | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

&mina (Gutenbergplatz) | Herbstfest | 9.00

Gartenhalle | Einstieg | Ausbildungsmesse | 9.00

Innenstadt | Stadtfest

Karlsburg Durlach | Hochzeitsmesse | 10.00

Kinemathek | Pride Pictures | Signature Move | USA, dt. UT | 16.15 | Kurzfilme: Mehr als schwul | 18.15 | Dream Boat | D, dt. UT | 20.15 | Below Her Mouth | Kanada, dt. UT | 22.00

Prinz-Max-Palais | Moviefication Schreibworkshop | 14.00

Rathaus Grötzingen | Mit dem Adressbuch von 1949 durch Alt-Grötzingen | 15.00

Romy Ries Concept Store | Herbstgenuss + Dekoration | 11.00

Schloss Gottesaue | Gespräch über Lampenfieber | 11.00 | Heinrich Schütz – Musicus poeticus | 17.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00 | Halbfinale Postgalerie-Music Contest | 12.00

Region

Alte Feuerwache MA | Science Slam | 20.00

Bühl | Streetfood Festival | 11.00 | Einkaufszauber bis 22.00 | Laser-Show | 22.30

Festplatz Stutensee | Ausbildungsplattform | 10.00

Kurhaus Schömberg | Liebesgeschichten: Hesse-Lesung | 19.00

Südpfalz Therme Bad Bergzabern | Saunaevent: Die Welt der Farben | 19.00

Zénith Strasbourg | Eduardo Souto de Moura | Festvortrag Eröffnung Architekturtage | 18.30