08.07.2017

Club/Live Musik

AKK | Make Hardcore Great Again Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Dead Elvis & His One Man Grave | 22.00

Ettlinger Tor | Nicolai Jan Hübner (Piano) | Chill-Out Musik | 14.00

Gotec | Octave u. a. | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Chanson Market: Salontrio | 11.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Mikado-Sommerfest | 15.00 | Quinto Pizzicato | 18.00 | Warum Marie | 19.30 | Curbside Prophets | 21.00

Schlossgarten | K’her Sommerlichter | You Dance-Performances/Andreas Müller (Comedy)/Complete in Motion/DJs u. a. | 17.00

Scruffys Irish Pub | Mike Caan’s Summer Saturday Session | 20.00

ßpaced | A. Castro-Nogueras (Gitarre)/N. Torres-Rivera (Violine) | Moderne lateinamerikan. Musik | 18.00

Tollhaus | Locomondo | 20.30

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Tag der Chormusik | Nacht der jungen Chöre | 17.00 | Unduzo | 21.00

Hegehof Ladenburg | Cris Cosmo & Band | 21.00

Kloster Maulbronn | Jazzchor Freiburg | 20.00

Kulturhalle Berghausen | www.beastie-bugs.de | Beastie Bug-In: US Car-/Käfertreffen | Reindeers | Rock’n’Roll | 18.00

Kupferdächle PF | Fest für Toleranz + gegen Homo-/Transphobie | 17.00

Schloss RA | Dieter Thomas Kuhn & Band | 19.30

Villa Ludwigshöhe Edenkoben | Palatia Jazz: Shalosh | 19.30 | 100 Years Recorded Jazz | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | La Clemenza die Tito | Oper | 19.00 | Karnickel | Komödie | 19.30

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

Kammertheater | Non(n)sens | Musical | 19.30

Kleine Kirche | Liederabend Hanno Müller-Brachmann | Mahler | 20.00

Sandkorn | Arsen und Spitzenhäubchen | 19.30 | Männer.Reifen | rastetter & wacker, Kabarett | 20.15

Schloss Gottesaue | Abschlusskonzert Meisterklasse M. Sun (Klavier) | 19.30

Seebühne Zoo | Karneval der Tiere | Familienkonzert mit Kinderballett | 14.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke | ab 3 J. | 17.00

vhs | Italienisch... nicht nur Worte | Theater/Musik (Marco Augusto) | 18.00

Region

Belvedere Bruchsal | Im weißen Rössl | 20.30

Klag-Bühne Gaggenau | Ingo Appelt | Comedy | 20.00

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini: L’occasione fa il ladro | 19.40

Lutherkirche BAD-Lichtental | Solisten des Chamber Orchestra of Europe | 14.00

Schloss Ettlingen | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

Schloss HD | Musikal. Feuerwerk zur Schlossbeleuchtung | 20.30

Stadtgarten PF | Südwestdt. Kammerorchester PF/Musikfeuerwerk | 20.30

Theater BAD | Anatevka | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Galerie Hess | Sommerlicher Aperitif | 10.00

Jans Klavier- und Gitarrenschule (Sophienstr. 75) | Tag der offenen Tür | 11.00

Kohi | Sommerfest des Lauinger Verlags

Parzival Schulzentrum Hagsfeld | Elternvormittag | 10.00

SG Siemens | 24h Lauf für Kinderrechte | 16.00

Stephanplatz | Fest der Völkerverständigung | 11.00

Region

Brackenheim | Wein und Meer

Bürgerzentrum Bruchsal | Abschluss-Modenschau Balthasar-Neumann-Schule | 20.00

Festplatz Weingarten | Weingartner Lebenslauf | Blut e.V.-Benefiz | 14.30

Le Vaisseau Strasbourg | Surprise Party | 18.00

Marktplatz Kandel | Nachtflohmarkt | 18.00

Oberderdingen | Weinprobe bei Vollmond | 19.00

Rathausplatz Bad Herrenalb | Kräuterführung

Schloss Bruchsal | Schlossfest | 15.00

Schloss Neuenbürg | Eckhard Bausch | Bildhauerkurs ab 16 J. | 10.00

Simmlerstr. PF | Die lange Werkbank | Kreative Köpfe zeigen ihr Handwerk | 11.00

Tour de Pamina | Karlsruhe-Wissembourg | www.vis-a-vis-pamina.eu