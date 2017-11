09.12.2017

Club/Live Musik

AKK | Bury My Regrets/Mental Cruelty | Metalcore | 21.00

Alte Hackerei | Dampfmaschine/Sickboyz + DJ Mary | 20.00

Die Stadtmitte | Pneumatix + Telemann | 23.00

Dorfschänke | 3 Kings/Elvira & The Soulicitors/10er-Eis | 20.00

Gotec | Evolution | Progressive/Psytrance | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz Market: 2 plus 1 | 11.30

Jubez | Tanzbar | 21.45

Kohi | Marco Augusto meets Kunzani | Italopop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Justin Nova & Band | Reggae | 20.30

P8 | Ein gutes Pferd/Dead Koys | Punk/Emo | 20.00

Rock & Rollbar | Zapata Soundz & Partisan Politrickz | Reggae/Dancehall | 23.00

Synthicat | M.In/Skober | Techhouse/Techno | 23.00

Tollhaus | No Sugar No Cream | 20.00

Topsy | Nikolausparty | 22.00

Zirkuszelt Messplatz | Modern Church Band & Voices | Pop/Gospel | Benefiz | 19.00

Region

Bernstein Club Baden-Baden | 4 Jahre Bernstein | David Puentez | 21.00

Café Central Weinheim | Brawl Between Enemies/World of Tomorrow/Dirty Sanchez/Drown in Hate/Truth By Hatred/Conquer | Hardcore | 19.30

Festspielhaus BAD | Max Mutzke meets Thomas Quasthoff | Soul, Jazz & Groove | 18.00

Hirsch Etzenrot | Seán Treacy Band | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Pasión de Buena Vista | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 15.00 + 17.00 | Ballett: Der Nussknacker | 19.00 | Angriff auf die Freiheit | 19.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Gut gegen Nordwind | 20.00

Christuskirche | Advents-/Weihnachtsliedersingen | 18.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | nach C. Goldoni | 20.00

Jubez | Stephan Bauer | Kabarett | 20.00

K2 | Schöne Bescherung | Weihnachtsrevue | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Achtung, hier spricht der Weihnachtsmann | Thomas Gsella | 20.15

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert: Weihnachtsmärchen-Familienkonzert | 15.00 | Steven Osborne (Klavier)/Staatsorchester Rheinische Philharmonie | Brahms/Elgar | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Weihnachtsmann | ab 4 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

Schlachthof (Altes Kühlhaus) | Spuktheater | 20.00

Stadtkirche Durlach | Singalong | Bachs Weihnachtsoratorium zum Mitsingen | 19.00

Tempel | Orient trifft Okzident in Märchengestalt | Tiyatro Diyalog | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00

ZKM | InSonic: Immersive Future | Festival

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kontrabass | 19.30

Figurentheater PF | Cocktails – Marionettenprogramm | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Michael Eller | Comedy | 20.00

Klanghof Impflingen | Musik zum Advent | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Die Perle Anna | Lustspiel von Marc Camoletti | 20.00

Klosterkirche Bad Herrenalb | Aurelius Sängerknaben/Junger Kammerchor der Lutherana K’he | 16.00

Reithalle RA | Weihnachtsmärchen: Frau Holle | 14.00 + 16.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Rosengarten MA | D. Illarionov (Gitarre) | Bach/Mangoré/Vassilev u. a. | 19.00

Schloss Ettlingen | Armin Fischer | Musikkabarett | 20.30

Schütte-Keller Bühl | Matthias Reuter | Musikkabarett | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Rapunzel | Kindertheater | 15.00

Stadthalle Kandel | Jumbo und Winz | marotte Figurentheater ab 3 J. | 14.30 + 16.00

Theater BAD | Faust 1 | 19.00

Theater HD | Khôra | Tanzstück von N. Linning | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Bella Figura | Schauspiel | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Präsentation eines mittelalt. Stundenbuches/Ausstellung Rheinheimisch | 11.00

DHBW | Google Developer Fest | 8.00

Kinemathek | Winky will ein Pferd | ab 6 J. | 15.00 | Die Mädchen von Wilko | Polen, engl. UT | 19.00 | Der Ornithologe | Brasilien/F/Portugal, dt. UT | 21.15

Romy Ries Concept Store | Weinberatung: Stephan Girst | 14.00

Tollhaus | Lametta | Kreativweihnachtsmarkt | 12.00

Region

Altstadt Tübingen | chocolART | Schokoladenfestival | 10.00

Bad Bergzabern | Karolinen-Weihnachtsmarkt

BadnerHalle RA | Antikmarkt | 11.00

Freckenfeld | Künstler-/Handwerkermarkt | 15.00

Gartenschauhaus Bad Herrenalb | Kunstflohmarkt | 11.00

Gernsbach | Weihnachtsmarkt | 14.00

Kandel | Christkindelmarkt | 12.00 | Abendverkauf bis 22.00

Klosterhof Maulbronn | Weihnachtsmarkt | 12.00

Kurpark Bad Wildbad | Winterzauber Weihnachtsmarkt | 14.00

Schloss Bruchsal | Schlossweihnacht