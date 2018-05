09.06.2018

Club/Live Musik

AKK | Sommerfest | Livemusik | 18.00

Gotec | Drift: Alberto Ruiz | 23.00

Hemingway Lounge | Jazz/Classic Market | 11.30

Iuno | DJ Peter Gohge | Disco/House | 22.00

Jubez | First Class Blues Band | 20.30 | Tanzbar | DJs Ralf/Faris | 21.45

Kohi | Konzertfotografie-Vernissage | 19.00 | Monophona/ Nathy | Triphop/Electropop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Messplatz | Frühjahrsmess’ | 14.00 | Wilde Engel | 19.00

NCO-Club | mashody: Musik Kunst und Bewegung | BMX/Skate/Hip Hop/Tricking u. a. | www.mashody.de

Rock & Rollbar | Zapata Soundz | Reggae/Dancehall | 23.00

Scruffys Irish Pub | Mike Cann | Acoustic Rock | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Therapy? | 21.00

Karlstorbahnhof HD | La Nuit Bohème | 22.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Peter Ruhr Blues | 20.00

Kupferdächle PF | City Under The Rainbow | AIDS-Hilfe Show | 19.00

Martin-Luther-Kirche Neustadt | Barbara Fortuna | A Cappella-Gesang Korsikas | 20.00

Strasbourg | Electrogroove Festival | contre-temps.net



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Meisterklasse | 20.00

Das Sandkorn | Du bist meine Mutter | 19.30

Ev. Stadtkirche | The Carlton Male Voice Choir/Kammerchor des KIT | Volkslieder/Folkore aus 4 Jh. | 20.00

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

K2 | Gut gegen Nordwind | Ralf Bauer/Gisa Zach | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

KSC Gästeumkleide | Der rote Löwe | Fussball-Stück | 19.30

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 16.00 | Er ist wieder da! | 20.00

Stephanienbad | Jubiläumskonzert 40 Jahre wirkstatt e.V. | Chorkonzert | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? | ab 3 J. | 17.00

Region

Alte Turnhalle Hilpertsau | Emmas Glück | Theater | 19.30

Alter Stadtsaal Speyer | Kulturbeutel Festival | Die Geschichte vom kleinen Onkel | ab 4 J. | 15.00 | Starbugs Comedy | 20.00 | Flamenconacht | 22.00

Burg Trifels Annweiler | Junge Solisten der Villa Musica | Bach/Mendelssohn | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Richard O’Briens’s Rocky Horror Show | 15.00 + 20.00

Hambacher Schloss Neustadt | Kleine Frau - was nun?- Der Weg in die Weimarer Republik | Chawwerusch Theater | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | BAF Theaterfestival | www.baf-suedpfalz.de

Hufeisen GER | Gebrüder Gerassimez (Cello/Klavier) | Bach/Martinu u. a. | 20.00

Klanghof Impflingen | Ein Sommernachtstraum in Musik und Worten | 20.00

Klosterkirche Maulbronn | Geghard Ensemble | Chorgesang aus Armenien | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Sinfonieorchester MSWE | Mozart/Händel u. a. | 19.00

Kurpark Bad Herrenalb | Abend der Herrenalber Männerchöre | 19.00

Schloss Neuenstein | Kammerphilharmonie Amadé | Mozart | 18.00

St. Jakob/Liebfrauenkirche Gernsbach | 775 Jahre Pfarreien Gernsbach | Wandelkonzert | 19.00

Theater BAD | Biedermann und die Brandstifter | 20.00

Theater HD | Arsen und Spitzenhäubchen | Komödie | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

designweek-ka.de

Festplatz | Street Food Festival: Burger Clash | 12.00

Hochschule Technik + Wirtschaft | Campustag | 10.00

Kinemathek | Ab ans Meer | ab 9 J. | 15.00 | Bonjour Paris | F, dt. UT | 17.00 | Gertrud | DK, engl. UT | 19.00 | Right Now, Wrong Then | Südkorea, dt. UT | 21.15

Messe | Eunique – Messe für Designunikate + Loft – Das Designkaufhaus + designweek + K3 Pop-Up-Store | 11.00

Prinz-Max-Palais | Ana & Anda: Anders-Genießen-Tour | 11.00

Rathaus am Marktplatz | Waschweib Mimi: Wer hat denn hier gewohnt? | Spaziergang | 14.30

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 8.00

Tourist-Info | Grünes und klassizistisches Karlsruhe | Spaziergang | 10.45

Unikat (UG) | Ideenfabrik für große und kleine Leute | 13.00

Unser Onkel Gutenbergplatz | eco-print Workshop | 16.00

Yoga Vidya Zentrum | QiGong | 10.00

Region

Graf Kuno Museum Bruchsal | Dampfnudelfest | 12.00

Kübelmarkt Bruchsal | Bruchsaler Spargel-Erlebnis | 11.00

Technoseum MA | Kinder-Uni: Von der Orgelpfeife zur Filmmusik | 8-12 J. | 15.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt (OG) | Kleidertausch statt Shoppingrausch | 11.00