09.09.2017

Club/Live Musik

Exo (Gastro im Exotenhaus/Stadtgarten) | Nicolai Jan Hübner (Klavier) + Menü (Res. hallo@exo-karlsruhe.de) | 18.30

Gotec | Yellow Heads | Techno | 23.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | 10 Jahre St. Pauli Pfälzer Fanclub | 17.00

Rock & Rollbar | 10 Jahre More Fire! | Zapata Soundz | Reggae/Dancehall | 23.00

Scruffys Irish Pub | Sea Time | Folk/Bluegrass | 20.00

Südl. Waldstr. | Fest der Südlichen Waldstraße: In der Welt zuhause

Tollhaus | 2Raumwohnung | 20.00

Topsy | Saturday Night Beats | 22.00

Region

Bühl | Zwetschgenfest | 10.00 | Jazzcombo Villfranche/Torture Brass/Ultimo u. a. | 18.30



Bühne/Klassik

Karlsruher Theaternacht

Friedrichsplatz | Folkloria

K2 | Ausschnitte aus Spanisch für Anfänger | ab 18.00 stündlich

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Ausschnitte aus Die Känguru-Chroniken | 18.00

Orgelfabrik Durlach | Hochzeitsnacht in der Rue Morgue | 20.00

Region

Georgenäum Calw | M. Burkhart (Sopran)/J. Rautenberg (Mezzosopran)/S. Rahn (Klavier) | Mendelssohn-Bartholdy/Lieder nach Hesse | 19.30

Kloster Maulbronn | B. Glemser (Klavier)/F. Eichhorn (Violine)/Delian Quartett | Bach/Haydn u. a. | 20.00

Kurpark Gernsbach | Sängervereinigung Freundschaft Scheuern-Staufenberg | 17.00

Spitalkirche Baden-Baden | Bossier Quartet | Klezmer meets Flamenco-Voice | 20.00

Theater BAD | Premiere: Kinder der Sonne | von M. Gorkij | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Galerientag | 15.00

Landesfesttage

Boesner Künstlerbedarf | Ampersand – der besondere Malgrund | B. Waldschmidt, Vorführung | 10.30/13.00

Heizwerk Ahawerk | Stadtwerke Ferienfest | 10.00

Hochschule (Willy-Andreas-Allee 11) | Flohmarkt | 8.00

Kinemathek | Shaun das Schaf | ab 6 J. | 15.00 | National Bird | USA, dt. UT | 19.00 | In The Last Day of The City | Ägypten/D, dt. UT | 21.15

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: La La Land | 20.30

Region

Alb Ettlingen | Bücher-/Papierflohmarkt | 8.00

Burg Trifels Annweiler | Der Herr der Klinge | Gaming Party | 16.00

Ecomusée d’Alsace Ungersheim | Schuljahresbeginn wie in den 1930er Jahren

Festhalle Wörth | Süd-West Handmade, Design & Kreativmarkt + Streetfoodarea | 11.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Gesundheits-/Wellnesstage

Kloster Maulbronn | Kräuter- und Erntemarkt | 11.00

Schlosshof Ettlingen | Open Air Kino: Alibi.com | 20.30