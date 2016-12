01.01.2017

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Neujahrskonzert: Humor und Parodie in der Musik | 19.00 | Dinner for One mit Songs | 19.00

Ev. Stadtkirche | Festl. Neujahrskonzert | R. Scheck + E. Schmidt (Trompeten)/C.-M. Raiser (Orgel) | Bach/Reger u. a. | 17.00

Region

Münsterkirche Klosterreichenbach | Im Glanz von Trompeten, Pauken und Orgel | Festl. Neujahrskonzert | 17.00

Stadthalle HD | Heldenhaft | Heidelberger Sinfoniker/M. Brutscher (Tenor) u. a. | Mozart/Schubert/Wagner | 15.00 + 19.00

Stiftskirche Bretten | Wort & Musik zum Neuen Jahr | 17.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00 | Tatort | 20.15

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Rathaus am Marktplatz | Leben bei Hofe im 18. Jh | Waschweib Mimi, Stadtführung | 14.00

Region

Haus Bühler Schömberg | Mode aus alten Nähstuben | Ausstellung | 14.00