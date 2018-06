01.07.2018

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Tollhaus | La Dame Blanche | Jazz/World | 20.30

Region

Alte Turnhalle Niederstetten | Alma | Weltmusik/Transalpin | 17.00

Bretten | Peter-und-Paul-Fest | 11.00

Kurgarten Baden-Baden | Sommernächte: HM Big Band | 12.00 | Moi et les Autres (Swing Chansons) | 15.00 | ABBA World Revival | 19.00

Kurpark Bad Herrenalb | Amy Sue & Friends | 16.30

Schloss Stutensee | Swing in Stutensee: BOK Big Band/Contra Brass Big Band u. a. | 10.45



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kammerkonzert | Ives/Schubert/Beethoven | 11.00 | Ballett: Carmina Burana | 19.00 | Die Glasmenagerie | 19.00 | Stage Your City | 19.00

Christuskirche | Kammerchor der Christuskirche | Nordeurop. Chormusik | 18.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 19.00

Ev. Stadtkirche | Stadtkirchenfest

K2 | Gut gegen Nordwind | Ralf Bauer/Gisa Zach | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 18.00

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 11.00 | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 16.00

Schloss | Deutsch-Türkische Kultur-Tage | 13.00

Region

Belvedere Bruchsal | Pension Schöller | Komödie | 20.30

Festspielhaus BAD | Quatuor Van Kuijk | Streichquartett | 11.00

Freilichtbühne Ötigheim | Der Vogelhändler | Operette | 14.30

Marktplatz BAD | Die Zähmung der zwei Widerspenstigen | Komödie | 20.30

Mehrzweckhalle Stettfeld | Shrek | Musical | 17.00

Schloss Ettlingen | Das kleine Gespenst | ab 5 J. | 11.00 | Chicago | Musical | 20.30

Schloss HD | Heidi | ab 6 J. | 17.00 | Der Diener zweier Herren | 20.30

Schloss Langenburg | Spark – die klassische Band | 17.00

Stadtkirche Bruchsal | 750 Jahre Stadtkirche: W. Lauel (Trompete)/D. Axtmann (Orgel) | 17.00

Theater BAD | Ballett-Gala | 15.00 | Wer ist wir und was hat Barbie damit zu tun? | ab 14 J. | 18.00

TU Kaiserslautern (Audimax) | G.F. Händel: Oratorium | Churpfälz. Hofcapelle/Klass. Chor der TU KL | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | KwieKuliks Arbeit im Raum des Politischen | Vortrag | 12.00

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Kinemathek | Ab ans Meer | ab 9 J. | 15.00 | The Rider | USA, dt. UT | 17.00 | In the Mood for Love | Hongkong/F/Thailand, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Orgelfabrik Durlach | Planetarium | Mit der Orgel durchs All | 11.00

Räume (Linkenheimer Allee 8) | Brunch | 10.00

Rathaus am Marktplatz | Waschweib Mimi: Familienquiz rund ums Schloss | 14.00

Stadtmuseum | Friedrich Weinbrenner und die Stadtplanung in Karlsruhe | 15.00

ZKM | Imaginary Sphere | Takuro Shibayama, Klanginstallation | 10.00

Region

Am Plätzel Kandel | Oldtimer-Ausstellung | 10.00

Kurpark Bad Herrenalb | KinderKultursommer | 13.00

Schmuckmuseum PF | Lust auf Schmuck | Verkaufsausstellung | 11.00

Techn. Museum/Schmuckmuseum PF | Familiensonntag | 14.00