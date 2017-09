01.10.2017

Club/Live Musik

Filmpalast am ZKM | Immer noch jung – 15 Jahre Killerpilze | Film/Livegig | 17.00

Kohi | Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen | Beatpop | 20.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Substage | Thy Art is Murder/After the Burial u.a. | Metal | 19.30

Region

Halle 02 HD | Beatbasar | 15.00

Ochsenstall Bühl | Seán Treacy Band | 12.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kammerkonzert | Vivaldi/Ravel u. a. | 11.00 | Götterdämmerung | 11.00 | Angriff auf die Freiheit | 19.00

Die Käuze Waldstadt | Das Missverständnis | Figurentheater Ravensburg | 11.00

Insel | Zwei im Dunkeln | 17.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 18.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 18.00

Landesamateurtheaterpreis-Festival | www.lamathea.de

marotte Figurentheater | Kuh Lieselotte | ab 4 J. | 11.00 + 16.00

Sandkorn | Kosakenzipfel | Loriot-Abend | 19.30

Tollhaus | Auf und davon | mit M. Luding | 19.30

Region

Botanischer Garten HD | Wo die Barbaren leben | Schauspiel von P. Manzi | 20.00

Langensteinbacher Höhe | Daniel Kallauch | Mitmach-Musik-Familien-Show | 16.00

Lanz-Kapelle MA | Enjoy Classic: Die verrückte Welt des Don Quichotte | Kinderkonzert | 15.00 | Streichquartett Mannheimer Hofkapelle | 19.00

Residenzschloss RA | Luther | Meistersinger + A. Stadler (Lesung) | 11.00

Schloss Ettlingen | Martin Klett (Klavier) | Brahms/Schumann u. a. | 18.00

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Cosi fan tutte. Ossia la scuola degli amanti | 18.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die verlorene Ehre der Katharina Blum | 17.00

Theater BAD | Kinder der Sonne | von M. Gorkij | 15.00 | Das Fräulein von Scuderi | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | GeistSoz-Theater Literaturabend | 18.00

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Buchladen Agatha Christies Welt Oststadt | Sanftes Grauen | Stefanie Lasthaus, Lesung | 13.00

Filmpalast am ZKM | Killerpilze | Kinotour/Film | 20.00

Gedok | Indian Summer-Finissage: Saxophon & Piano Duo | 15.00

Jubez | Uncover Dylan – Konzertvorlesung | 20.00

Karlsburg Durlach | Literatur-Staffellauf Karlsruhe-Temeswar | 16.00

Kinemathek | Der blaue Tiger | ab 7 J. | 15.00 | Stromaufwärts | Belgien/NL/Kroatien, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Messe | NUFAM | Nutzfahrzeuge-Messe | 10.00

Naturkundemuseum | Frischpilzausstellung | 10.00

Prinz-Max-Palais | vhs-Lyrikkurs | Lesung | 11.00

Rathausplatz Hohenwettersbach | DRK Herbstfest | 10.00

Schlossplatz | Performancegruppe H&P | Poesie/WortART/Musik | 11.00

vhs | Raus aus der inneren Zwickmühle – so geht’s! | 15.00

Region

Europ. Hof HD | Learn to Enjoy Jazz | Matthias Brandt/Rainer Kern | 19.00

Kraichtal-Oberacker | Historischer Dorfmarkt

Kulturhalle Remchingen | Herbstfest | 10.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Bunter Herbstmarkt | 11.00

Schützenhaus Ittersbach | Flohmarkt | Kinderkrebshilfe-Benefiz | 11.00