10.12.2017

Club/Live Musik

Beim Schupi | The Moonlights Christmas-Party | 20.00

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Region

Vogelbräu Ettlingen | Seán Treacy Band | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 11.00 | Götterdämmerung | Operngala | 16.00 | Meisterklasse | 19.00 | Wie der Soldat das Grammofon repariert | 19.00

Ev. Stadtkirche | Adventskonzert | Eddie Gauntt & Friends | 17.00

K2 | Schöne Bescherung | Weihnachtsrevue | 18.30

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 18.00

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heinz Erhardt-Abend + Büffet | 18.00

St. Bonifatius Weststadt | Adventskonzert | F. Tröster + M. Privat (Trompete)/cantiKA nova/D. Axtmann (Orgel) | 17.00

Stephansaal | Rudolph mit der roten Nase | Puppentheater ab 2 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

St. Martin Rintheim | Advents- und Weihnachtsliedersingen | 17.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | Füenf | a-cappella | 19.00

ZKM | InSonic: Immersive Future | Festival

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kontrabass | 15.00

Chawwerusch Theater Herxheim | B.U.T.I.S. Farbklänge | Benefiz | 19.00

Festspielhaus BAD | Fauré Quartett | 11.00 | Ensemble Blechschaden | 17.00

Figurentheater PF | Facetten | 17.00

Haus am Westbahnhof LD | Der kleine Weihnachtsmann | marotte Figurentheater | 16.00

Kleine Bühne Ettlingen | Rotkäppchen | Puppentheater ab 3 J. | 15.00 | Benefiz: Die Perle Anna | Lustspiel | 19.00

Klosterkirche Bad Herrenalb | Russische Weihnacht | Sergej Riasanow und seine Freunde | 16.00

Löwensaal Nöttingen | Uli Boettcher | Kabarett | 20.00

Magisches Theater Germersheim | Tamure, die Wunderwelt der Magie | 20.00

Reithalle RA | Weihnachtsmärchen: Frau Holle | 14.00 + 16.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 18.30

Schloss Schwetzingen | Mitridate | Opera napoletana | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

St. Josef Ettlingen-Bruchhausen | Musik zum Advent | Kammerchor Ettlingen + Schulchor Geschwister-Scholl-Schule | 16.30

Theater BAD | Pippi Langstrumpf | ab 5 J. | 15.00 | Auerhaus | ab 15 J. | 16.00 | Das Fräulein von Scuderi | 19.00

Theater HD | Zungenschlag | Heidelberger Kabarett | 19.00

Waldklinik Dobel | HfM: Cello-Rezital | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Aurum Weinbar | Adventsbrunch | 10.30

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Fettschmelze | Frühstück | 11.00

Kinemathek | Winky will ein Pferd | ab 6 J. | 15.00 | Thank you, Jerry: Jerry Lewis | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Schauburg | Big Brother – Surveillance Cinema | Blade Runner | 15.00

Universum City Kino | Augsburger Puppenkiste: Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel | 13.00

vhs | Das Verhältnis der EU zur Türkei auf dem Prüfstand | 15.00

Region

Altstadt Tübingen | chocolART | Schokoladenfestival | 11.00

Bad Bergzabern | Karolinen-Weihnachtsmarkt

BadnerHalle RA | Antikmarkt | 11.00

Café Mokka PF | Theater Urban: Grimmige Märchen | R. Besta (Lesung)/Duo Sapato Novo | 20.00

Freckenfeld | Künstler-/Handwerkermarkt | 12.00

Gartenschauhaus Bad Herrenalb | Kunstflohmarkt | 11.00

Gernsbach | Weihnachtsmarkt | 11.00

Kandel | Christkindelmarkt | 12.00

Klosterhof Maulbronn | Weihnachtsmarkt | 11.00

Kunstsammlung Heinrich Maulbronn | Öffentl. Führung | 15.00

Kunstverein PF | Selbst und Teile: Camill Leberer, Lesung | 14.00

Kurpark Bad Wildbad | Winterzauber Weihnachtsmarkt | 11.00

Probenfabrik Bruchsal | Café Europa: Kazuo Ishiguro – Literaturnobelpreis 2017 | 11.00

Schloss Bruchsal | Schlossweihnacht

Theater treppab Bruchsal | Adventslesung | 16.00