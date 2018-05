10.06.2018

Club/Live Musik

AKK | Sommerfest | Weißwurstfrühstück | 10.00

Hemingway Lounge | Chisako Okano (Klavier) | Satie u. a. | 19.00

NCO-Club | mashody: Musik Kunst und Bewegung | BMX/Skate/Hip Hop/Tricking u. a. | www.mashody.de

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Region

Altes Schulhaus Schweigen | Open Air Finissage: Durch die Blume | Viviane de Farias/Tobias Langguth | 17.00

Kurhaus Baden-Baden | Caro Josée & Band | 20.00

Kurpark Bad Herrenalb | die neue welle: Newcomer der Woche | 16.30

Maimarktgelände MA | Zeltfestival: Glasperlenspiel/Lea | 18.30

Schloss Schwetzingen | Rhine River BigBand | Picknickkonzert | 11.00

Strasbourg | Electrogroove Festival | contre-temps.net



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Carmina Burana | Konzert ab 6 J. | 11.00 + 15.00 | Einführung in Liliom | 11.00 | Tiger und Löwe | 19.00

Das Sandkorn | Du bist meine Mutter | 18.30 | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 19.00

K2 | Gut gegen Nordwind | Ralf Bauer/Gisa Zach | 18.30

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 18.00

KSC Gästeumkleide | Der rote Löwe | Fussball-Stück | 18.30

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf, der ... | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Messplatz | Frühjahrsmess’ | 12.00 | Schlagerparty | 15.00

Schloss Gottesaue | Werke für zwei Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli | Tschaikowski/Brahms | 11.00

Region

Alte Turnhalle Hilpertsau | Emmas Glück | Theater | 15.00

Alter Stadtsaal Speyer | Kulturbeutel Festival | Die ungewöhnliche Reise der Cyber-Kids | ab 4 J. | 11.00 | Tonfisch | Familienkonzert | 15.00 | Faust | 20.00

Fachklinik Waldbronn | N. Cromm (Violoncello) | 19.30

Festspielhaus BAD | Piotr Anderszewski | 11.00

Hambacher Schloss Neustadt | Kleine Frau - was nun?- Der Weg in die Weimarer Republik | Chawwerusch Theater | 19.00

Haus am Westbahnhof LD | BAF Theaterfestival | www.baf-suedpfalz.de

Hufeisen GER | Musikschultag | 14.30

Jägerhaus Forst | Tastsinn Piano Duo | 19.00

Kath. Kirche Kandel | Konzert Kinderchöre | 17.00

Klosterkirche Maulbronn | Trombone Unit Hannover | Händel/Sibelius/Rabe u. a. | 17.00

Kloster Klingenmünster | Trio Vinci | Renaissance-Blockflötenmusik | 18.00

Peterskirche HD | Brahms: Ein Deutsches Requiem | Bachchor | 19.00

Schloss HD | Shakespeare in Music | 20.30

Schloss Neuenbürg | Armer Ritter | Drachen-Figurentheater ab 5 J. | 15.00

Schloss Neuenstein | S. Aichhorn (Harfe)/WKO Heilbronn | Hertel/Debussy u. a. | 17.00

Theater BAD | Lehman Brothers | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Cantina Majolika | Brunch | 11.00

Festplatz | Street Food Festival: Burger Clash | 12.00

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Filmpalast am ZKM | Anime Night | No Game No Life: Zero | 17.00

Freibad Wolfartsweier | Spiel ohne Krämpfe: Vereins-/Betriebsmannschaften | 13.00

Kinemathek | Ab ans Meer | ab 9 J. | 15.00 | SPK Komplex | D | 17.00 | Bonjour Paris | F, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Messe | Eunique – Messe für Designunikate + Loft – Das Designkaufhaus + designweek + K3 Pop-Up-Store | 11.00

Naturschutzzentrum Rappenwört | Wasserspiele: Freies Spielen/Basteln | 13.00

Schloss | zeitgeistwandern.de | Epochenwanderung per Rad | 10.30

Tourist-Info | Grünes und klassizistisches Karlsruhe | Spaziergang | 10.45

TSV Bulach | 4. Wäscherinnen-Lauf/Kinderlauf/Frauenlauf | 15.00

Region

Dependance Sulzfeld | Liewer de Abschluss feiere als de Abfluss scheiere | T. Liebscher, Mundart-Lesung | 15.00

Graf Kuno Museum Bruchsal | Dampfnudelfest | 12.00

Horbachpark Ettlingen | MaiBike: Cross-Rad-Touristik-Tour/Rahmenprogramm | 11.00

Kübelmarkt Bruchsal | Bruchsaler Spargel-Erlebnis | 12.00

Rosengarten Birlenbach | Offenes Volkslieder-Singen | 11.00

Naturfreundehaus Kandel | Hüttenzauber | 11.00

Technikmuseum Speyer | Tag des Rettungswesens | 10.00