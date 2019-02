10.03.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.30

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Hemingway Lounge | Rieke Katz | CD-Release | 19.00

Kohi | Bar Country-Doom De-Freiburg | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Tempel | Tankus the Henge | 20.00

Region

Eistreff Waldbronn | Closing Party | 18.00

Kinderzentrum Maulbronn | The Story of Jazz | Porsche-Bigband | 19.00

Schütte-Keller Bühl | The Cannons | Folk | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Jugend musiziert | Preisträgerkonzert | 11.00 | Die lustigen Nibelungen | 19.00 | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 18.30

Insel | Die Konferenz der Tiere | ab 8 J. | 14.00 + 16.00

K2 | Glorious! | 18.30

Kammertheater | Achtung Deutsch! | 18.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 11.00 | Die Olchis | ab 5 J. | 16.00

Mikado | Männerträume in Orange | Maskentheater | 20.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend + Büffet | 18.00

Tempel | Das Königsbuch | ab 5 J. | Tyatro Diyalog | 11.00 + 15.00

Region

Ev. Michaelskirche Pfinztal-Söllingen | Kammerchor Öschelbronn/Karlsruher Barockensemble/Solisten | Lotti/Bach/Händel | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Quatuor Arod | Mozart/Brahms u.a. | 11.00 | Daniel Hope (Violine)/Züricher Kammerorchester | Gluck/Haydn/Mozart | 17.00

Kleine Bühne Ettlingen | Rumpelstilzchen | Puppentheater | ab 3 J. | 15.00 | Denn sie wissen was sie tun | Improtheater | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Kafka: Amerika | 17.00

Theater Baden-Baden | Wo die wilden Kerle wohnen | marotte Figurentheater ab 4 J. | 16.00 | Faust II | 19.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Was wäre, wenn... | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

fünf | Menüreihe Terroir Elementar: Luft | 18.00

Jutta Becker Keramik | Tag der offenen Töpferei | 10.00

Kinemathek | Der blaue Tiger | ab 7 J. | 15.00 | Moderne Gartenmalerei – Von Monet zu Matisse | GB, dt. UT | 17.00 | Rafiki | Kenia, dt. UT | 19.00

Yoga Vidya Zentrum | Hands on und Korrekturen im Yoga | 10.00

Region

Keramik Christine Hitzblech Spöck | Tag der offenen Töpferei | 10.00

Innenstadt Bühl | Verkaufsoffener Sonntag & Jahrmarkt | 11.00

Kunstverein Wilhelmshöhe Ettlingen | Jour Fixe | Info/Gespräch | 15.00

Marktplatz Bretten | Französischer Markt/Ostermarkt/Verkaufsoffener Sonntag | 11.30

Mercedes-Benz-Werk RA | Volkslauf | 9.00

Messe Pirmasens | MotoTec – Messe für mobile Freizeit | 11.00

Schloss Bruchsal | Frauen und Männer | Helga Jannakos/Doris Hach | Literatur & Musik | 11.00 | Von Pferdewechseln, Schlaglöchern und Raubüberfällen | Sonderführung | 15.00