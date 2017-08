10.09.2017

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Tollhaus | Alin Coen Band | 19.30

Region

Bühl | Zwetschgenfest | 10.00 | Hoselodel/C3ntral Hausband/Pik As u. a. | 16.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Charivari | Rockcover | 19.00

Marktplatz Neustadt | Viele Kulturen - Eine Stadt | Multikulti-Festival | 11.00

Stadtpark Bretten | Jazz im Grünen | 11.30



Bühne/Klassik

Friedrichsplatz | Folkloria

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 18.00

Stadtkirche Durlach | Immer Ärger mit Martin Luther | Orgelkonzert ab 8 J. | 13.00

St. Bonifatius Weststadt | Orgelkonzert Urlaubssouvenirs | D. Axtmann | 12.00

St. Stephan | Karlsruher Orgelspaziergang | 17.00

Region

Georgenäum Calw | T. Volle (Tenor)/M. Svensson (Klavier) | Nordische Lieder nach Hesse | 11.15

Theater BAD | Kinder der Sonne | von M. Gorkij | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Landesfesttage/Landesfestumzug

Tag des offenen Denkmals

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Fettschmelze | Slow Sunday Brunch | 10.00

Kinemathek | In The Last Day of The City | Ägypten/D, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Majolika | Yoga Event | 17.00

Schloss | Das K’her Schloss und seine Geschichte | 13.00 | Von Prinzen und Prinzessinnen im K’her Schloss | 15.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: The Rocky Horror Picture Show | engl. OF | 20.30

Universum City-Kino | Disney Junior Mitmach-Kino | 13.00

ZKM | 99,9% Betroffenheit aus leerem Raum | Dokufilm über den IWKA-Hallenbau | 15.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Süddt. Europatauschbörse für altes Spielzeug | 10.30

Ecomusée d’Alsace Ungersheim | Schuljahresbeginn wie in den 1930er Jahren

Festhalle Wörth | Süd-West Handmade, Design & Kreativmarkt + Streetfoodarea | 11.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Gesundheits-/Wellnesstage

Gasometer PF | Wahr oder falsch – Geschichten/Anekdoten | 12.00

Kloster Maulbronn | Kräuter- und Erntemarkt | 11.00

Schlossgarten Neuenbürg | Oldtimer-Treffen | 11.00

Schlosshof Ettlingen | Open Air Kino: Willkommen bei den Hartmanns | 20.30