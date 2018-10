11.11.2018

Club/Live Musik

Jubez | Hussy Hicks & Minnie Marks | Acoustic Guitars & Fingerpicks | 20.00

Kohi | Frangenheim/Zoepf | Improvisation | 20.00

Messplatz | Mess’ | 12.00 | Tony Marshall + Gaudi Harry | 15.00

NCO-Club | Freies Tanzen | DJ | 20.30

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Region

Capitol MA | Lukas Rieger | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Easy Guitar | Ensemble & Unplugged Abend | 17.00

Theater im Pfalzbau LU | Fatoumata Diawara | Weltmusik | 20.00

Villa Kling Straubenhardt | Reiner Ziegler Trio | Jazz-Brunch | 10.30



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Simone & Sartre | Theater Die Spur | 19.00

Bad. Staatstheater | Aschenputtel | ab 6 J. | 17.00 | Die Ehen unserer Eltern | 19.00

Christuskirche | Antrittskonzert Peter Gortner | Dove/Parry/Brahms | 18.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 19.00

Ev. Stadtkirche | Gottesdienst mit Breakdance | Dance Vision Jet Leg | 10.30

Hermann-Jung-Haus Südweststadt | Ensemble Zeitlose Musik | Schumann/Kurtag u. a. | 19.00

K2 | Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle | 18.30

Kammertheater | Rain Man | 18.00

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 11.00 + 16.00 | Adams Äpfel | 19.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend + Büffet | 18.00

Schloss Gottesaue | Heinz-Kunle-Wettbewerb Streichquartett | 10.00

Tollhaus | Kleinkunstpreis Ba-Wü: M. Herrmann/Oropax/T. Bomelino | 19.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Der Präsident – Eine Legende tritt ab | 19.00

Congress Centrum PF | Südwestdt. Kammerorchester PF/M. Hornung (Violoncello) | Schubert/Weinberg u. a. | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Mozart: Requiem | 17.00

Figurentheater PF | Hans im Glück | ab 4 J. | 15.00

Himmelreicher Puppentheater Karlsbad | Kasper in der Drachenhöhle | ab 4 J. | 15.00

Kellertheater RA | Milton’s Place | Tragikomödie | 17.00

Kleine Bühne Ettlingen | Der Wolf und die sieben Geißlein | Puppentheater ab 3 J. | 15.00 | Zartbitter | Komödie | 19.00

Klinik Reichenbach Waldbronn | Katharina Ortner (Klavier) | 19.30

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Mannheimer Schlagwerk | 18.00

Kloster Frauenalb | Herbstkonzert | Lehrkräfte Musikschule Ettlingen | 18.00

Reithalle RA | ensemble 99: Bar jeder Vernunft | 20.00

Rosengarten MA | The World Famous Glenn Miller Orchestra | 18.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

Theater Baden-Baden | Herzsprünge | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Hermann-Jung-Haus | Kunst in Alb-Südwest | 10.30 | Benefizkonzert | 19.30

Kaffeehaus Schmidt | Nikos Kazantzakis: Alexis Sorbas | 11.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Messe | Tierisch Gut | Messe für Hund/Katze/Aquaristik | 9.00

Multikulti | Brunch | 10.00

Stephansaal | Norwegen per Hurtigrute | 16,00 | Nord-Licht – Lappland hautnah | 19.00 | Multivisionsshows

vhs | Gewaltfreie Kommunikation nach M. Rosenberg | 10.00 | Die US-Zwischenwahlen 2018: Trump und Europa | Vortrag/Gespräch | 15.00

ZKM | ARD Hörspieltage

Region

Innenstadt Bühl | Verkaufsoffener Sonntag + Jahrmarkt | 11.00

Europ. Hof HD | Enjoy Jazz: Music was my first love | K. Jahnke, Gespräch | 12.00

Parc Expo Wacken Strasbourg | résonance(s) | Salon européen des métiers d’art | www.salon-resonances.com | 10.00

Schloss Schwetzingen | Buchmesse | 11.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Rosa und Louis: Geisterstunde | Bild-Klang-Lesung ab 6 J. | 15.00