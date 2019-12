12.01.2020

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Die Stadtmitte | Jam Session | 18.00 | Chaosbay/Demorian/Soulsplitter | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00 | Adina Erath | 19.00

Tempel | Triosence | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Einführung in Turandot | 11.00 | Max und Moritz | ab 6 J. | 14.00 + 17.00 | Pelleas und Melisande | 19.00

Das Sandkorn | Saugroboter an die Macht! | Kabarett | 18.30

Ev. Stadtkirche | Leon Tscholl (Orgel) | Bach/Reger/Improvisation | 11.45

Hemingway Lounge | Junge Klassik: A. & P. Churbanova (Klavier) | 17.00

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 14.00

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | Komödie | 18.30

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 18.00

Kirche Judas Thaddäus Neureut | Petrarca neu entdeckt | Chor Cantiqua | 18.00

Konzerthaus | Young Classic Sound Orchestra | Filmmusik | 18.00

marotte Figurentheater | Weißt du eigentlich wie lieb ich dich hab? | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Die Schneekönigin | 15.30

Chawwerusch Theater Herxheim | 35 Jahre Chawwerusch Theater – Wir sind so frei | 11.00

Festspielhaus Baden-Baden | Schumann Quartett | Mozart/Smetana | 11.00

Kleine Bühne Ettlingen | Frau Holle | Puppentheater ab 3 J. | 15.00 | Kunst | Komödie | 19.00

Reithalle RA | Conny und die Sonntagsfahrer | Musiktheater | 15.00 + 19.00

Rosengarten MA | Die Schöne und das Biest | Musical ab 4 J. | 15.00

Saalbau Neustadt | Musical Highlights | 18.00

Stadthalle Deidesheim | Chako Habekost | 20.00

Theater Baden-Baden | Peterchens Mondfahrt | ab 5 J. | 15.00

Theater HD | Madama Butterfly | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Eine Reise durch das Schweigen | Märchentheater | 16.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Mit den Ohren sehen, auf der Nase tanzen | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

fünf | Menüreihe Fernweh: Tapas/Petiscos - iberisch inspiriertes Degustationsmemü in 7 Gängen | 18.00

Kaffeehaus Schmidt | Literaturcafé: Alice Munro – Die Liebe einer Frau | 11.00

Kinemathek | Der blinde Fleck (Rechtsradikale Realitäten in D) | 17.00 | Jeannette – Die Kindheit der Jeanne d’Arc | 19.00

Tollhaus | Die einzige Physikshow in 4D | 15.00 + 19.30

vhs | Aktueller Brennpunkt der Politik | Vortrag/Gespräch | 15.00

Region

TRIWO Technopark Bruchsal | Trauevent: Hochzeits-/Festmesse | 10.00