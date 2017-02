12.03.2017

Club/Live Musik

Bad. Kunstverein | Jazzclub: Peter Evans | SWR2 Now Session | 20.00

Beim Schupi | A Tribute to the Bee Gees | 20.15

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Hemingway Lounge | Best of Meyer-Lehel | 18.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Tempel | Benny Greb’s Moving Parts | 20.00

Region

Autobahnkirche Baden-Baden | Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel/Irische Segenswünsche)/Epi (Mongolische Musik) | 19.00

Kupferdächle PF | Tag der Musik | 14.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert | Berlioz/Haas/Schumann | 11.00 | Terror | 15.00 | Ich rufe meine Brüder | 19.00

Ev. Stadtkirche | Vater-unser-Vertonungen | CoroPiccolo | 18.00

Insel | Karlsson vom Dach | ab 8 J. | 19.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

K2 | Wer mit wem? oder Die Wahrheit | Komödie | 18.30

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | Musical | 18.00

marotte Figurentheater | Herr Eichhorn hat Geburtstag | ab 3 J. | 11.00 | Kommissar Gordon | ab 5 J. | 16.00

Sandkorn | Die Wunderübung | Komödie | 19.00 | Der Golem | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

vhs | vhs-Chor-Matinee | 11.00

Region

Altes Kaufhaus LD | Romantische Klavierquintette | Brahms/Tanejew | 11.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Maria hilf | Kammerspiel | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Kinder-Sing-Fest: Finale | ab 8 J. | 17.00

Hanns-Martin-Schleyer-Halle Stuttgart | Apassionata: Cinema of Dreams | 14.00

Haus am Westbahnhof LD | Rose Übermut | Theater ab 4 J. | 16.00

Kleine Bühne Ettlingen | Der Seelenbrecher | Psychothriller | 19.00

Reithalle RA | Conny und die Sonntagsfahrer | Fifties-Musiktheater | 15.00 + 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Schmerzliche Heimat | 19.30

Theater Baden-Baden | Anatevka | Musical | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00 | Tatort | 20.15

Festhalle Durlach | Tattoo Convention | 12.00

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Kinemathek | Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt | ab 6 J. | 15.00

Kohi | Laura Polke | Siebdruck-Workshop | 10.30

Lago | Familienbrunch | 10.00

Messe | INVENTA/RendezVino | Garten/Wohnen/Bauen/Genuss | 10.00

Südwerk | Aneinander Wachsen | DGFS-Tagung | www.systemaufstellung.com | 8.30 | Hänsel und Gretel im Märchenwald | Kindertheater | 13.30

vhs | Die US-Präsidentschaftswahlen | 15.00

ZKM | Stummfilmtage | Der verlorene Schatten | 11.30 | Märchen und Zaubereien (KONS Ensembles) | 15.00 | Die weißen Fäden des Wasserfalls | 17.00 | Faust (Meliès)/Faust (Murnau) | 20.00

Region

Harres St. Leon-Rot | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Keramik Christine Hitzblech Spöck (Siedlungsstr. 28) | Tag der offenen Töpferei | 10.00

Stadthalle Gernsbach | W. Genazino | Lesung/Werkstattgespräch | 18.00

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Hans-Christian Brix/Dr. Petra Lanfermann | Kunstgespräch | 16.30