12.05.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.30

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Jazzclub im Jubez | KONS Bigband | 20.00

Kohi | Elizabeth Shepherd | Jazz | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Region

Buhlsche Mühle Ettlingen | Merz und Kahler unter Strom! | Pop/Rock/Chanson/Musical | Benefiz | 18.00

Karlstorbahnhof HD | Say Yes Dog | Elektro-Pop | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert: Schubert/Berg | 11.00 | Einführung zu Iphigenie | 11.00 | Viel Lärm um nichts | 15.00 | Hedwig and The Angry Inch | 17.00 | 20 Jahre Freunde für Fremde | 18.00

Das Sandkorn | Schattenkinder | 15.00 | En Suite – Allein mit Audrey Hepburn | 18.30

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | Komödie | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Musical | 18.30

Kammertheater | Tinder | Musical | 18.00

marotte Figurentheater | Jumbo und Winz | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Orgelfabrik Durlach | Rosedorn | K’her Spielgemeinde | 20.00

Schloss Gottesaue | KinderMusikFest | 11.00

Tabou | J. Offenbach: Unruhiges Blut | Szenen mit Musik | 19.00

Tempel | ShadoW | Tanztribüne | 20.00

Tollhaus | Patrick Salmen | Poetry Slam | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Tell | Theater Szenario | 19.00

Congress Centrum PF | Südwestdt. Kammerorchester PF/Stefan Vladar (Klavier) | Suk/Liszt/Bartók | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Marc-André Hamelin (Klavier)/Takács Quartett | Beethoven/Chopin u.a. | 11.00 | Julia Fischer/A. Hadelich (Violine)/Academy of St Martin in the Fields | Bachs/Dvorak u.a. | 17.00

Figurentheater PF | Die Froschprinzessin | ab 6 J. | 15.00

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Orgelfrühling | Markus Eichenlaub | Bach/Buxtehude/Schubert u. a. | 19.00

Kupferdächle PF | Hercules! | Junge Bühne 31 | 15.00

Schloss Bruchsal | BLB: Mit den Ohren sehen, mit der Nase tanzen | 14.00

Schloss Bruchsal | Muttertagsaktion | 10.00 | Dirk & wir (Pop) | 16.00

Stadthalle Deidesheim | De edle Wilde | Chako Habekost | 20.00

Stadthalle Germersheim | Hollywood trifft Germersheim | Stutgarter Saloniker | 18.00

Stadthalle Gernsbach | Ensemble Amarcord | 18.00

Theater Baden-Baden | Der goldene Topf | ab 16 J. | 16.00 | Clara | Kammeroper von Victoria Bond | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Festplatz | Street Food Festival | 12.00

Haltestelle Maxau | Naturerlebniswoche: Rund um den Knielinger See | Tour | 14.00

Kinemathek | Kleine Germanen | 17.00 | Ray & Liz | GB, dt. UT | 19.00

Multikulti | Brunch | 10.00

Schloss | Zeitgeistwandern.de: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit | Stadtführung zu Fuß | 11.00 | Zeitgeistwandern.de: Das Geschichtsbuch Karlsruhe | Tageswanderung | 11.00

vhs | Peinlich!? Von Scham zu Lebensfreude | Vortrag/Lesung | 15.00

ZKM | Hack & Söhne Hackathon | www.hackundsoehne.de

Region

Dependance Sulzfeld | Tag der offenen Tür | 12.00

EMMA Kreativzentrum PF | Alfons & Emma: Quartiersfest an der Enz | 11.00

Kloster Maulbronn | Tag der offenen Klosterpforte /UNESCO-Jubiläum | 10.00

Reithalle RA | AugenBlicke N°3 | Moderne Malerei | 10.00

Residenzschloss RA | Street-Food-Tour | 12.00

Schloss Bad Bergzabern | Dt.-frz. Bauernmarkt | 11.00