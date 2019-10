12.11.2019

Club/Live Musik

Besitos | Salsa Night | 20.00

Scruffys Irish Pub | Open Stage | Kiwi Keith & Co. | 19.30

Region

dasHaus LU | Enjoy Jazz: Glass Museum | 20.00

Lamm-Keller Bretten | How about us | 20.00

SAP Arena MA | a-ha | 20.00



Bühne/Klassik

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 10.00 | Der Steppenwolf | 19.00

Insel | Jugend ohne Gott | ab 14 J. | 11.00 + 19.00

Konzerthaus | Chippendales | 20.00

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Kontrabass | 19.30

Tollhaus | Sisters of Comedy: Lissi Hohnerlein/Antje Schumacher/Piplies & LaMinga u. a. | 19.30 | Danza Contemporánea de Cuba | 20.00

Region

Figurentheater PF | Cocktails – Marionettenprogramm | 15.00

Kulturhalle Remchingen | Pinocchio | Musical ab 5 J. | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

Atelier für Malerei (Kaiserallee 70) | Intuitives Zeichnen und Malen | Workshop | 18.00

Jubez | Das geheime Band zwischen Mensch und Natur | Peter Wohlleben, Lesung | 20.00

vhs | Mein Recht im Alltag: rechtliche Fallstricke vermeiden | Vortrag | 19.00