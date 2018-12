13.01.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Hemingway Lounge | Cuarteto SolTango | 17.00

Jazzclub im Jubez | Jan Prax Quartett | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Festakt 300 Jahre Staatstheater | 16.30 | Willkommen | Komödie | 20.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

K2 | Wir sind mal kurz weg | 18.30

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Konzerthaus | Young Classic Sound Orchestra | Filmmusik | 18.00

marotte Figurentheater | Weißt Du eigentlich, wie lieb ich Dich hab? (Gastspiel) | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend + Büffet | 18.00

Schloss Gottesaue | Grand Orchestre d’Harmonie Triomphale | Berlioz/Saint Saëns u.a. | Sinfonisches Blasorchester der HfM | 11.00

Region

Alte Winzinger Kirche Neustadt | Neujahrskonzert | Lehár/Stolz/Kálmán u. a. | 16.00

Bürgerzentrum Bruchsal | The 12 Tenors | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Neujahrsmatinee – Jenseits von Gut und Böse | 11.00

Festspielhaus Baden-Baden | Evita | Musical | 14.30

Kleine Bühne Ettlingen | Frau Holle | Puppentheater ab 3 J. | 15.00 | Lieben – oder lieber nicht | Seniorenkabarett Graue Zellen | 19.00

Reithalle RA | Conny & die Sonntagsfahrer | Musiktheater | 15.00 + 19.00

Schloss Schwetzingen | La verità in cimento | Oper von A. Vivaldi | 15.00

Stadtmuseum PF | Südwestdt. Kammerorchester PF/F. Breuninger (Violine) | 10.30

Theater Baden-Baden | Das kalte Herz | ab 5 J. | 15.00 | Das Fräulein von Scuderi | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Begegnungsstätte Grötzingen | Neuseeland | 16.00 | Norwegen | 19.00 | Multivisionsshows

Cantina Majolika | Brunch | 11.00

Johanniskirche Werderplatz | Eröffnungsgottesdienst Vesperkirche | 10.00

Kaffeehaus Schmidt | Literaturcafé: Theodor Storm | 11.00

Messplatz (Zirkuszelt) | Craftbeer Festival | 12.00

Multikulti | Brunch | 10.00

vhs | Europa und China | Vortrag mit Gespräch | 15.00

Region

Schloss Bruchsal | Hinter Schloss und Riegel | Führung | 15.00

Wanderhütte Zaisenhausen | Glühweintreff | 11.00