13.10.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Jubez | Keglmaier | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Region

Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach | Big Band Konzert | Nothilfe e.V.-Benefiz | 17.00

Halle 02 HD | Die Orsons | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Fredrik Vahle | Konzert ab 3 J. | 17.00

Peterskirche HD | Enjoy Jazz: Kinan Azmeh CityBand | 19.00

St. Georg Kandel | SWR-Vokalensemble Stuttgart | 18.00

Syte MA | Enjoy Jazz: Music Was My First Love | Gespräch | 12.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kammerkonzert: Mozart/Loeffler/Prokofjew | 11.00 | Struwwelpeter – Shockheaded Peter | 15.00 | Passion – Sehnsucht der Frauen | 19.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 18.30 | Kunst | Komödie | 20.15

Ev. Stadtkirche | Abschlussgottesdienst Schütz-Fest | Cantus Juvenum/Lutherana/Durlacher Singschule u. a. | 10.30 | Von Schütz bis Schütz: Nordbad. Blechbläserensemble | 11.45

Festplatz Neureut (Theaterzelt) | Pippi in Taka-Tuka-Land | Puppentheater | 11.00 + 14.00

Hanns-Löw-Saal | Offene Chorprobe zum Abschlussgottesdienst des Int. Heinrich-Schütz-Festes | 9.30

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

K2 | Nein zum Geld! | 18.30

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 18.00

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 11.00 | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 16.00

Paul-Gerhardt-Kirche | Cantus Solis/C. Dickel & M. Kluge (Klavier) | Brahms/Schumann/Monteverdi u. a. | 18.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend + Büffet | 18.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 16.00 + 18.30

Tempel | Das Königsbuch | Tiyatro Diyalog | ab 5 J. | 15.00 + 17.00

Region

BadnerHalle RA | Samaja-samaja | Russisches Theater | 19.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Jahreskonzert des Jugendsinfonieorchesters der MuKS Bruchsal | 17.00

Chawwerusch Theater | König Blutwurst I. | Commedia frei nach Alfred Jarry | 19.00

Festhalle Achern-Fautenbach | Ziwwl-Fest/Blasmusik | 11.30

Festspielhaus Baden-Baden | Arthur und Lucas Jussen (Klavier) | Mozart/Schubert u.a. | 11.00

Probenfabrik Bruchsal | Café Europa: Bertolt Brecht | 11.00

Rathaus Weingarten | Young Elites | Friedrich Thiele (Cello) | 19.00

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Streichquartettfestival | 11.00 + 17.00

Stadthalle Gernsbach | Die Sachenfinderin | Puppentheater | ab 3 J. | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 19.30

Theater Baden-Baden | Blauer als sonst | ab 12 J. | 16.00 | Furor | 19.00

Wehrkirche Dörrenbach | 2. Stiftungskonzert: H. Schäfer (Kontrabass)//M. Beck (Cello) | Bach/Rossini u. a. | 11.00

Zum Goldenen Löwen Weingarten | Karneval der Tiere | Juri Tetzlaff & Con Fuoco Quintett | Kinderkonzert | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | K’her Literaturabend | 20.00

Cantina Majolika | Brunch | 11.00

Cola Taxi Okay | Word Wild Ways | 15.00

Heilige Sophie | Rum kriegen | Beschriftet-Lesung/Rum-Tasting | 19.00

HfG | KLAK präsentiert: Mord im Aufzug | 18.00

Innenstadt | Stadtfest | 11.00

Innenstadt/Weststadt | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Kinemathek | The Heart Is a Hungry Hunter | D | 19.00 | Blancanieves | E, dt. UT | 21.15

KIT/Botanischer Garten (Am Fasanengarten 2) | Botanisches Gartenfest | 11.00

Kohi | Wir schenken uns nichts | M. Lombard, Lesung/Diskussion | 15.30

Leih.Lokal Oststadt | Akte Luftballon | S. Wally (Lesung)/P. Taube (Klavier) | 20.00

Mikado | Wir sind Juden aus Breslau | Film | 19.30

MultiKulti | Brunch | 10.00

Musentempel | Schwarz & Weiss | S. Kleinsorge (Lesung)/E. Löblein (Klavier) | 11.00

Niddastr. 6 Grötzingen | Eröffnung Kulturhaus Kunstfachwerk N6 | Theater/Ausstellungsführung/Abschlusskonzert | 15.00

Orgelfabrik Durlach | Filmwoche: Charlie Chaplin Stummfilme mit Livemusik | 20.00

Tom Boller Ladengalerie | Badische Sünde | Eva Klingler, Lesung | 17.00

Unser Onkel | Fächerstadt-Geschichten | M. Steinbach | 13.00

vhs | Die Schokoladenseite des Lesens | 16.00

Region

Eichendorff Gymnasium Ettlingen | Familienkongress: Workshops/Vorträge/Info | www.foerder-kreis.de | 10.00

Freckenfeld | Kerwe

Messe Offenburg | Comic Con | 10.00

Schloss Bruchsal | DMM: Automaten aus Frankreich | 14.00 | Gewebte Geschichte(n) | 15.00

Wilhelm-Hack-Museum LU | Familientag: Auf Zeitreise | 14.00