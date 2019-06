14.07.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Alte Hackerei | Clowns/Sickboyz | 20.30

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Günther-Klotz-Anlage | India Summer Days | 10.00 | Vor-Fest: Pajazzo | 11.00 | Rieke Katz | 13.00 | Schmidt & Ritter | 15.00 | Miri in the Green | 17.00 | Santana Classic | 19.00 | The Curbside Prophets | 21.15

Otto-Dullenkopf-Park | African Summer Festival | 10.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Region

Akademische Werkstätten Forst | Sommerfest: Kinderprogramm/Kunst/Livemusik | 15.00

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Pajazzo Jazz Orchester | 17.00

Kloster Frauenalb | Syrielle | Kinderkonzert des Jugendorchesters Edelweiss Ittersbach | 11.30 | Marc Marshall & Mandolinenorchester Ettlingen | 20.00

Stadtmitte Gernsbach | Jubiläumsfest 800 Jahre Gernsbach | 10.30 | Hist. Festumzug | 11.00 | Livemusik/Bühenprogramm | 14.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kammerkonzert: Haydn/Bach u. a. | 11.00 | Pelleas und Melisande | 15.00 | Viel Lärm um nichts | 19.00 | Kammerkonzert Tango | 19.00

Das Sandkorn | Summertime! | Musikrevue 1919-2019 | 19.00

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 18.00

KIT (Gerthsen-Hörsaal) | Sinfonieorchester des KIT | Hindemith/Elgar u. a. | 18.00

Kleine Kirche/Ev. Stadtkirche | Int. Orgelsommer | Talk | 19.30 | Tamás Bódiss | Vierne/Frescobaldi u. a. | 20.30

marotte Figurentheater | Pit Pinguin | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Martin-Luther-Haus Grötzingen | Y. Drukh (Klarinette)/F. Treiber (Violine)/U. Tutter (Violoncello)/O. Zheltikova (Klavier) | Bach/Messiaen u. a. | 19.00

Tollhaus | Zeltival | Willy Astor: Der Zoo ist kein logischer Garten | 15.00 | Willy Astor: Jäger des verlorenen Schatzes | 20.00

ZKM | Chengdu Xchange | Sichuan Conservatory of Music | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Kammerchor Bruchsal | 19.00

Dependance Sulzfeld | Rädelchen | Jiddische + Russische Musik/Evergreens | 11.00

Festspielhaus Baden-Baden | Anna Netrebko singt russische Lieder | 17.00

Freilichtbühne Ötigheim | Der gestiefelte Kater | ab 6 J. | 14.00

Großcomburg Schwäbisch Hall | Gaechinger Cantorey | Bach-Motetten | 17.00

Klosterviertel Bad Herrenalb | Das tapfere Schneiderlein | ab 3 J. | 16.00

Königl. Kurtheater in Wildbad | Rossini & Co. | 11.15

Schloss Edesheim | Life is like a song | Musical-Gala | 20.00

Schloss Ettlingen | Der geheime Garten | ab 5 J. | 11.00 | Der Mann von La Mancha | Musical | 20.30

Schloss HD | Die chinesische Nachtigall | 17.00 | Dracula | 20.30 | Die Affäre Rue de Lourcine | 20.30

Schmuckmuseum PF | Humboldts Reiseabenteuer | Szenische Lesung | 15.00

Stadtkirche Unserer Lieben Frau Eppingen | Daniel in der Löwengrube | Kindermusical | 17.00

Theater Baden-Baden | Die Weiße Rose | ab 14 J. | 18.00 | Das Spiel von Liebe und Zufall | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Schloss | Großes Museumsfest | 11.00

Region

Design-Hochschule PF | Werkschau | 11.00 | Studien-/Mappenberatung | 12.00

Kloster Maulbronn | Erleben und Probieren: Das Kloster und Frankreich | 11.00

Schloss Bruchsal | Märchenfest | 11.00

Stadtpark Bretten | Familienfest | 15.00