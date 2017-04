14.05.2017

Club/Live Musik

Jubez | KONS Bigband plays Basie & Beyond | 20.00

Karlsburg Durlach | Lauter Leise Töne | Seán Treacy Band/Henni Nachtsheim/Fools Garden/Stoppok u.a. | 18.30

P8 | Todd Anderson/Messed/Grrzzz u. a. | Punk/Hardcore | 18.30

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Tollhaus | Axel Prahl und das Inselorchester | 20.00

Region

Café Central Weinheim | Thulcandra/Nailed to Obscurity | 20.00

Halle 02 HD | Marvin Game | 19.00

Karlstorbahnhof HD | Alexa Feser | 21.00

Kurhaus Schömberg | DJ Günther | 15.00

Plage de Lauterbourg | Sunshine Reggae Festival | 14.00

Rosengarten MA | Symphoniacs – Vivaldi meets Daft Punk | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert: Mahler/Schostakowitsch u. a. | 11.00 | Berliner Stückemarkt | 16.30 | Die Goldberg-Variationen | Musical | 19.00

Christuskirche | Reformation – auch in Indien | Gottesdienst/Kantate | 10.00

Ev. Stadtkirche | Lutherjahr: Präsentation der Büste von Ruth Spanagel | Gottesdienst | 10.30

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 18.30

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 18.00

marotte Figurentheater | Kuh Lieselotte | ab 4 J. | 11.00 + 16.00 | Männer sind anders. Frauen auch! | 19.00

Sandkorn | Der Golem | 19.30

Schloss Gottesaue | Kindermusikfest: Die Wackelohren, Kängurus und Löwen sind los! | 11.00

St. Peter und Paul Mühlburg | Peter Lehel (Saxophon)/Dominik Axtmann (Orgel) | Bach/Händel/Purcell/Jazz | 18.00

Studentenhaus | Cats | Musical des KIT-Triaters | 20.00

Tempel | Tuchfühlung | Stück der Tanztribüne | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Außer Kontrolle | 18.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Frühjahrskonzert der Polizeichöre Bruchsal und Würzburg | 17.00

Festspielhaus BAD | S. Karthäuser/R. Jacobs | Arien von Mozart und Beethoven | 17.00

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Orgelfrühling | Kinder-Orgelkonzert | 15.00

Hist. Ratssaal Speyer | Ensemble Selisih | Porträtkonzert Dieter Mack | 18.00

Kellertheater RA | Gretchen 89 ff. | von L. Hübner | 18.00

Musik- und Kunstschule Bruchsal | In The Wind | Musical | 19.30

Peterskirche HD | Bist Du sicher, Martinus? | Die Tischreden der Katharina Luther | 19.00

Schloss Bruchsal | Musik und Tanz in der Residenz | 13.15

Theater BAD | Patricks Trick | ab 12 J. | 16.00 | Das Fräulein von Scuderi | 19.00

Theater treppab Bruchsal | Trieb.Kräfte: Lebenshunger und Wissensdurst | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Muttertags-Musik-Brunch | Rieke Katz & Band | 11.00 | Tatort | 20.15

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Kinemathek | Die Mumins an der Riviera | 15.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Mikado | Kaffeeklatsch: Kaffee & Kuchen und mehr | 15.00

Schloss | zeitgeistwandern.de | 11.30

vhs | Gibt es eine europäische Ethik? | Vortrag | 15.00

Region

Bad Bergzabern | Dt.-Frz. Bauernmarkt//Tafelfreuden | 11.00

Bretten | 1250 Jahre Bretten | Jubiläumswochenende

Enzgärten Mühlacker | Kunsthandwerkermarkt | 10.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Nordschwarzwaldtag | Harald Hurst & Gunzi Heil | 16.30

Festhalle Herxheim | Gesundheitsmesse LebensWert | 11.00

Herxheim | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Pforzheim | Nordschwarzwaldtag | Konzerte/Zirkus/Lesungen u. a. | 10.00

Techn. Museum PF | Franz Littmann | Lesung | 14.30