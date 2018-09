14.10.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Flohzirkus Orquestra | 15.00

Konzerthaus | Irish Folk Festival: The Outside Track/Christy Barry & James Devitt u. a. | 19.00

NCO-Club | Freies Tanzen | DJs | 20.30

P8 | Cuntroaches/Guttersnipe | Noise-Punk | 18.30

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Substage | The Rasmus/The Shiver/Overlaps | 20.00

Stephanplatz | Crazy Streetfood | 11.00 | Music Contest | Finale mit Ella Endlich | 12.00

Region

BASF-Gesellschaftshaus LU | Enjoy Jazz | Marcin Wasilewski Trio | 20.00

dasHaus LU | Enjoy Jazz Schulbigband | 17.00

John Deere Forum MA | SRH Big Band | 19.00

Palatin Wiesloch | Bernd Rimser - Roots Rock | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Turngala | 17.00 | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.00 | Der Fall Jesus | 19.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 19.00

Hemingway Lounge | Chisako Okano (Klavier) | Satie u. a. | 19.00

Insel | Die Konferenz der Tiere | ab 8 J. | 14.00

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 18.30

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 18.00

Lutherkirche | Musik und Lyrik zum Herbst | 19.00

marotte Figurentheater | Jim Knopf | ab 4 J. | 11.00 | Die drei kleinen Schweinchen | ab 3 J. | 16.00

Musentempel | Antonio Malinconico/Andreas Großmann (Konzertgitarren) | 18.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend + Büffet | 18.00

Tempel | Wohin des Wegs? | Tiyatro Diyalog | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | 18.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Sinfonieorchester der MuKs | Jahreskonzert | 17.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Kenne Sie die Milchstraße? | Komödie | 19.00

Feldscheune Fautenbach | Ziwwl-Fest: Musikvereine | 11.30

Festhalle Schützingen | Oktoberfest-Kabarett-Brunch: Linkmichel/Stadl-Sound | 10.00

Festspielhaus Baden-Baden | Anna Karenina | Hamburg Ballett John Neumeier | 17.00

Figurentheater PF | Drei Chinesen mit dem Kontrabass | ab 4 J. | 15.00

Heidelsheim | Orgelspaziergang | 18.00

Himmelreicher Puppentheater Karlsbad | Der gestiefelte Kater | ab 3 J. | 15.00

Kleine Bühne Ettlingen | Tratsch im Treppenhaus | Schwank | 19.00

Schloss Ettlingen | Schubertiade: Hanno Müller-Brachmann (Bassbariton)/Thomas Seyboldt (Klavier) | Schubert/von Weber | 19.00

Schloss Schwetzingen | Annika Treutler (Klavier) | Mozart/Schumann/Brahms u. a. | 11.00

Stadthalle Gernsbach | Mozart Piano Quartett | 18.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Hexen | 19.30

Theater Baden-Baden | Cabaret | Musical | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Scherz beiseite | 19.30

Zum Goldenen Löwen Weingarten | J. Tetzlaff & Profive: Peter und der Wolf | Konzert ab 5 J. | 15.00 | A. M. Hofmeier (Tuba)/A. Mildner (Harfe) | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Innenstadt | Stadtfest | Livemusik/Kleinkunst /Postgalerie Band-Contest u. a./Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Kinemathek | Pride Pictures | Brunch | 11.00 | Obscuro Barocco | F/GR, dt. UT | 16.00 | Mehr als lesbisch (Kurzfilme) | 18.00 | My Big Crazy Italian Wedding | I, dt. UT | 20.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Orgelfabrik Durlach | Durlacher Filmwoche: Drei Tage in Quiberon | 20.00

Räume (Linkenheimer Allee 8) | Brunch | 10.00

Schloss | Sounds of Revolution | Klangführung zum Mitsingen | 16.00

vhs | Das Europäische Parlament | Live-Doku | 15.00

ZKM | Risiko Künstliche Intelligenz? | Diskussion | 15.00

Region

Alte Feuerwache MA | Science Slam | 20.00

Altensteig | Naturpark-Markt | 11.00

Edenkoben | Wein- und Kastanienmarkt

Europ. Hof HD | Enjoy Jazz | John Coltrane. Befreiung oder Bürde? | Gespräch | 12.00

Karlstorkino HD | Enjoy Jazz | It Must Schwing – The Blue Note Story | 11.00

Kloster Maulbronn | Mittelalterl. Jagdausflug | 12.00

Kulturhaus Osterfeld PF | European Outdoor Film Tour | 16.00 + 20.00

Melanchthonhaus Bretten | Die Reformation im Kraichgau | Vortrag | 17.00

Schloss Bruchsal (DMM) | Mit Äffchen und Drehorgel: Die Jahrmarkt-Gretel erzählt | 14.00

Stadtbücherei Bretten | HeimatLese – eine lit./musikal. Spurensuche | 19.00